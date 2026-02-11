Superbalita Cebu

Balak: Akong inspirasyon

Akong inspirasyon
Balak
Published on

MAR MAÑUS, JR.

Basak-Iba, Lapulapu City

Sa higayon nga makita ko ang imong hulagway

Mabatyagan ko nga moulpot-ulpot ang akong kasingkasing

Dili ko makasabot sa akong gibati

Unya mangandoy ako

nga magkita

kita pag-usab

Aron ikapadayag ko na usab ang akong gibati

Ug nga magunitan ko pag-usab ang imong mga kamot

Ug magakos ko ikaw sa unang higayon.

Ang panahon nagpahigayon nga magkakros tag balik

Busa akong gilauman

nga tagbuon ta Niya pag-usab

Aron mahuwasan

kining dughan kong nagsalimuang.

O, dili ko gayud ikaw mahikalimtan

Bisan unsaon kog

panak-op ang mga lawak ning panumdoman

Mopasunding gayud ang mapahiyumon mong panagway

Busa dili ko gayud kapugngan ang pagtuaw:

“I really love you.”

