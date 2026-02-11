Balak: Akong inspirasyon

MAR MAÑUS, JR.
Basak-Iba, Lapulapu City
Sa higayon nga makita ko ang imong hulagway
Mabatyagan ko nga moulpot-ulpot ang akong kasingkasing
Dili ko makasabot sa akong gibati
Unya mangandoy ako
nga magkita
kita pag-usab
Aron ikapadayag ko na usab ang akong gibati
Ug nga magunitan ko pag-usab ang imong mga kamot
Ug magakos ko ikaw sa unang higayon.
Ang panahon nagpahigayon nga magkakros tag balik
Busa akong gilauman
nga tagbuon ta Niya pag-usab
Aron mahuwasan
kining dughan kong nagsalimuang.
O, dili ko gayud ikaw mahikalimtan
Bisan unsaon kog
panak-op ang mga lawak ning panumdoman
Mopasunding gayud ang mapahiyumon mong panagway
Busa dili ko gayud kapugngan ang pagtuaw:
“I really love you.”