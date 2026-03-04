Superbalita Cebu

Balak: Alang kaniya nga may masulob-ong mga mata

Balak: Alang kaniya nga may masulob-ong mga mata
Balak
Published on

Leonel Quillo

Kanunay siyang

dugawon sa panumdoman

Sa iyang kabatan-on.

Mga panumdoman

nga tin-aw

subay sa mga piniling eksena

nga gihandom matag karon ug unya

sa iyang kasingkasing

(sama sa naandang yanong pagpangape)

Iya kining gihinumdom, sa iyang

pagmata

sulod sa kalibotan sa iyang mga damgo

nunot sa kutay sa hataas nga paghandom

nga madunggan

sa pinitik sa kasingkasing

nga gipanag-iya sa

iyang gamay'ng kalibotan

Ang iyang kasingkasing mao ang labing sinakit

nga lubnganan sa panumdoman.

Sa tabas sa iyang dila dihay inosenteng mga berso

nga tipik sa iyang mga damgo ug panumdoman

nga iyang gibasa sa naglutaw nga bantawan

sul-ob ang maanyag niyang bistida.

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.

Videos

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph