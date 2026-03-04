Balak: Alang kaniya nga may masulob-ong mga mata

Leonel Quillo
Kanunay siyang
dugawon sa panumdoman
Sa iyang kabatan-on.
Mga panumdoman
nga tin-aw
subay sa mga piniling eksena
nga gihandom matag karon ug unya
sa iyang kasingkasing
(sama sa naandang yanong pagpangape)
Iya kining gihinumdom, sa iyang
pagmata
sulod sa kalibotan sa iyang mga damgo
nunot sa kutay sa hataas nga paghandom
nga madunggan
sa pinitik sa kasingkasing
nga gipanag-iya sa
iyang gamay'ng kalibotan
Ang iyang kasingkasing mao ang labing sinakit
nga lubnganan sa panumdoman.
Sa tabas sa iyang dila dihay inosenteng mga berso
nga tipik sa iyang mga damgo ug panumdoman
nga iyang gibasa sa naglutaw nga bantawan
sul-ob ang maanyag niyang bistida.