Superbalita Cebu

Balak: Alang sa bisayang magbabalak

Balak: Alang sa bisayang magbabalak
Balak
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Leonel B. Quillo

Ikaw kansang unod, abog ug planeta,

Nga ang imong mga mata gikawat sa adlaw,

Ikaw nga naglatay sa hagdanan sa umaabot,

Apan anaa sa lawanit nga karon ang imong sandalyas,

Nadunggan sa imong monasteryo

Ang tingog sa karaang epiko,

Nga nagburda og mga pulong

Ug gihinubay sa kadaugan sa Sugbo,

Himayaa ang biniling basahon sa imong kaliwatan

Dili ang napalid nga

panid nga gikan sa libro sa kasadpan

Ilha ang balhibo sa misakdap nga agila ug salampati

Nga nagtangag sa metapora sa imong kasaysayan

Aron mogataw ang banagbanag sa imong yutang natawhan,

Sa imong midahinggay nga dugo ug singot,

Matuhaw ang karaang pagsubang sa adlaw.

Ikaw nga gihigugma ang imong yuta

Nga wala mo man gani mahinganli---

Karon ikaw ang taklubo ug ang akong tingog

Sa taras paghiuli sa nahanaw ug natursing mga berso.

Karon mangligdas

kita palayo sa kinalang-anan sa kangitngit

Aron ilanog ang

pagarpar sa nahawasig-wasig nga bahad

Nga pagsubang sa Bisayang Kaliwatan.

Ang imong kamot nga imong gamiton sa pagsulat

Mahimugso pagbalik sa susamang sabakan

Taliwala sa nagdagayday nga takna sa way pagkatapos

Nag-aliwaros ang handurawan sa sinugdanang pulong

Sa way katapusang balak.

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