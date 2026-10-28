Superbalita Cebu

Balak: Ang agukoy ug ako

Balak: Ang agukoy ug ako
Balak
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LAMBERTO G. CEBALLOS

Ilaya, Cawayan, Dalaguete, Cebu

Dihay usa ka higayon nga nahitalunong ko

Ug nahinumdom sa usa ka dugay nang panahon

Kanus-a gagmay pa ang mga tiil sa bata

Nga milugsong sa baybayon.

Didto sa baybayon nangukoy kog mga agukoy

Paingon sa ilang lungag nga nagpasad sa hunasan.

Miawit ang akong kasingkasing sa kalipay

Dihang nadakpan ko ang usa ka mabulokong agukoy.

Gusto kong makigduwa siya kanako apan gipaak

Niya ang akong tudlo. Mibawos ang akong mga tudlo.

Gitursi sa akong mga tudlo ang iyang mga paak

Ug ako siyang gilabog ngadto sa nagtaob nga dagat.

Karon pulos na uban ang buhok sa akong ulo.

Pagkangilngig gyud diay nga hunahunaon

Nga usa niana ka panahon may usa ka bata

Nagtampalas sa usa ka linalang ni Bathala!

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