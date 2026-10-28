Balak: Ang agukoy ug ako

LAMBERTO G. CEBALLOS
Ilaya, Cawayan, Dalaguete, Cebu
Dihay usa ka higayon nga nahitalunong ko
Ug nahinumdom sa usa ka dugay nang panahon
Kanus-a gagmay pa ang mga tiil sa bata
Nga milugsong sa baybayon.
Didto sa baybayon nangukoy kog mga agukoy
Paingon sa ilang lungag nga nagpasad sa hunasan.
Miawit ang akong kasingkasing sa kalipay
Dihang nadakpan ko ang usa ka mabulokong agukoy.
Gusto kong makigduwa siya kanako apan gipaak
Niya ang akong tudlo. Mibawos ang akong mga tudlo.
Gitursi sa akong mga tudlo ang iyang mga paak
Ug ako siyang gilabog ngadto sa nagtaob nga dagat.
Karon pulos na uban ang buhok sa akong ulo.
Pagkangilngig gyud diay nga hunahunaon
Nga usa niana ka panahon may usa ka bata
Nagtampalas sa usa ka linalang ni Bathala!