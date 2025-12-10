Superbalita Cebu

Balak: Ang arenola sa akong Lola

Balak: Ang arenola sa akong Lola
Balak
Published on

MAR MANUS, JR.

Basak-Iba, Lapulapu City

Samtang ako naghukdong sa tambuanan

(Kay ni Inday ako giyam-iran)

Sa karaang balay sa akong mga apohan

Gipalupad kong akong hunahuna

(Basin kaguol ko mapala)

Namugnit sa mga tipaka sa akong pagkabata:

Kaniadto sa gamay pa ko

Magpiti-piti akong aping bisan nagkamuritsing

Labi na'g si Lola ug Lolo makayarok sa tuba ni Nang Trining

Mga halok nila mag-asod sa akong aping.

Ug karon nga miabot na ako sa kainit sa akong pangedaron

Sa dihang mibati na ako sa pagbating sulundon

Haayyy… pagkalaay, “Sorry, Mar. Basted ka…”

Kini kanunay itubag sa guwapang si Inday

Nga maoy hinungdan karon sa akong paghinuktok

Panan-aw ko sa halayo mitiurok!

Unya nakita ko sa kasagingan ang arenola

Nga hagbay ra intawong gibiyaan ni Lola

Gipunit ko kini, gisuling-suling ug giusisa –

Sa kadugay na wa pa man diay maunsa.

(Akong gihugasan ug sa kloroks ginusnosan)

Pagkaugma birthday sa akong hinalaran

Gipa-wrap ko ang arenola, nagbutok-butok akong dughan

Ug kang Inday gihatag silbing inadlawan.

Sa akong pagpangharana uban sa akong mga barkada

Nakakita ko'g aninipot labihang daghana

Pastilan si Inday, gilabay diay ko’s arenola

Akong agtang mibutoy na.

“Imo lang kong gibugalbugalan animala ka!

Imo lang kong giregalohan og karaang arenola?”

Usa ka buntag sa kasagingan nakita ko si Inday

Sa arenola nagbitbit, giyabo ang sabaw miaslay

“Psssttt… I love you…” timbaya ko.

“Asa ka, you?”

Unya si Inday wa na masuko, mipahiyom na kanako

Medyo akong gugma may paglaom na

Tungod sa arenola sa akong lola.

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.

Videos

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph