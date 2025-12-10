Balak: Ang arenola sa akong Lola

MAR MANUS, JR.
Basak-Iba, Lapulapu City
Samtang ako naghukdong sa tambuanan
(Kay ni Inday ako giyam-iran)
Sa karaang balay sa akong mga apohan
Gipalupad kong akong hunahuna
(Basin kaguol ko mapala)
Namugnit sa mga tipaka sa akong pagkabata:
Kaniadto sa gamay pa ko
Magpiti-piti akong aping bisan nagkamuritsing
Labi na'g si Lola ug Lolo makayarok sa tuba ni Nang Trining
Mga halok nila mag-asod sa akong aping.
Ug karon nga miabot na ako sa kainit sa akong pangedaron
Sa dihang mibati na ako sa pagbating sulundon
Haayyy… pagkalaay, “Sorry, Mar. Basted ka…”
Kini kanunay itubag sa guwapang si Inday
Nga maoy hinungdan karon sa akong paghinuktok
Panan-aw ko sa halayo mitiurok!
Unya nakita ko sa kasagingan ang arenola
Nga hagbay ra intawong gibiyaan ni Lola
Gipunit ko kini, gisuling-suling ug giusisa –
Sa kadugay na wa pa man diay maunsa.
(Akong gihugasan ug sa kloroks ginusnosan)
Pagkaugma birthday sa akong hinalaran
Gipa-wrap ko ang arenola, nagbutok-butok akong dughan
Ug kang Inday gihatag silbing inadlawan.
Sa akong pagpangharana uban sa akong mga barkada
Nakakita ko'g aninipot labihang daghana
Pastilan si Inday, gilabay diay ko’s arenola
Akong agtang mibutoy na.
“Imo lang kong gibugalbugalan animala ka!
Imo lang kong giregalohan og karaang arenola?”
Usa ka buntag sa kasagingan nakita ko si Inday
Sa arenola nagbitbit, giyabo ang sabaw miaslay
“Psssttt… I love you…” timbaya ko.
“Asa ka, you?”
Unya si Inday wa na masuko, mipahiyom na kanako
Medyo akong gugma may paglaom na
Tungod sa arenola sa akong lola.