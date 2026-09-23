Balak: Ang Arkitektura sa mga Kamot

GERWIN VIC E. BHUYO / Bangkok, Thailand
“Pay attention to your teacher and learn all you can.”
— Proverbs 23:12
Tulo na ka dekada ang milabay
apan kining panultihon padayong gadilaab
ug migamot sa akong dughan.
Usa ka asaynment sa klase
namarayeg kong Tatay
nga ihatag ang iyang mga kamot—
ang hilom nga kinaadman sa iyang pagbudlay.
Tay, naa kay proverbs?
Tabangi ko palihog sa among project.
Nindota pag-ayo ‘Tay ha?
Miyango lang siya
uban sa pahiyom nga gatangag og tanghaga.
Ang iyang palad gitapion sa akong ulo
mubo apan lawom nga panalangin
sa wala pa siya mitalikod
ngadto sa iyang paboritong lamesa ug lingkoranan
nga gaatubang sa gamayng altar—
ang iyang dugokan nga mikurba
sa heyograpiya sa usa ka pag-ampo.
Gipanid-an nako pag-ayo ang iyang pagsulat
ang lawak daw nagkupot sa iyang gininhawa.
Gihangop sa iyang
dapit ang gunting
ang ruler ug ang puti nga kartolina
samtang mitadlas ang itom nga tinta
sama sa ugat ibabaw sa papel.
Gisukod sa iyang mga mata
ang matag sidsid ug
gilay-on
usa ka hingpit nga simetriya
diin ang matag titik adunay hustong luna—
walay usik nga kawanangan
walay hunahuna nga nalit-ag sa dinalidali.
Gisapnay nako ang iyang obra sa eskwelahan
daw lawas nga nagdala sa kaugalingon niyang dugokan.
Mapa kadto sa gugma
nagtakuban ingong buluhaton.
Diha sa mangitngit nga arkitektura
sa iyang mga hapuhap
init pa ang tinta
usa ka bulawang hagit nga iyang gibilin
aron mapanunod sa iyang anak.
Gitan-aw sa akong maestra ang puti nga kartolina
unya iya kong
gitutokan.
“Ingna si Tatay Goniong nimo nga salamat,”
hinay ug puno sa
gugma niyang gipamulong.
“It’s a beautiful proverb, Dong,
but it’s his hand
that makes the truth bleed into life.”
Karon nagpabilin kini atubangan sa kalibotan
giselyohan sa plastik batok sa abog—
usa ka pamaagi sa tinta ug lumong mga hapuhap.
Usa ka balay nga hinimo sa mga titik lamang
balay nga gitukod sa akong amahan
aron akong mapuy-an.
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Pahinungod sab sa pinalangga namong magtutudlo, Ma’am Estrella Orque Bilbao †, Classroom Adviser, First Year Azucena, Zamboanga del Sur Agricultural College (ZSAC Extension Campus), Barangay Caridad, Dumingag, Zambonga del Sur.