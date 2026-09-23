Superbalita Cebu

Balak: Ang Arkitektura sa mga Kamot

Balak: Ang Arkitektura sa mga Kamot
Balak
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GERWIN VIC E. BHUYO / Bangkok, Thailand

“Pay attention to your teacher and learn all you can.”

— Proverbs 23:12

Tulo na ka dekada ang milabay

apan kining panultihon padayong gadilaab

ug migamot sa akong dughan.

Usa ka asaynment sa klase

namarayeg kong Tatay

nga ihatag ang iyang mga kamot—

ang hilom nga kinaadman sa iyang pagbudlay.

Tay, naa kay proverbs?

Tabangi ko palihog sa among project.

Nindota pag-ayo ‘Tay ha?

Miyango lang siya

uban sa pahiyom nga gatangag og tanghaga.

Ang iyang palad gitapion sa akong ulo

mubo apan lawom nga panalangin

sa wala pa siya mitalikod

ngadto sa iyang paboritong lamesa ug lingkoranan

nga gaatubang sa gamayng altar—

ang iyang dugokan nga mikurba

sa heyograpiya sa usa ka pag-ampo.

Gipanid-an nako pag-ayo ang iyang pagsulat

ang lawak daw nagkupot sa iyang gininhawa.

Gihangop sa iyang

dapit ang gunting

ang ruler ug ang puti nga kartolina

samtang mitadlas ang itom nga tinta

sama sa ugat ibabaw sa papel.

Gisukod sa iyang mga mata

ang matag sidsid ug

gilay-on

usa ka hingpit nga simetriya

diin ang matag titik adunay hustong luna—

walay usik nga kawanangan

walay hunahuna nga nalit-ag sa dinalidali.

Gisapnay nako ang iyang obra sa eskwelahan

daw lawas nga nagdala sa kaugalingon niyang dugokan.

Mapa kadto sa gugma

nagtakuban ingong buluhaton.

Diha sa mangitngit nga arkitektura

sa iyang mga hapuhap

init pa ang tinta

usa ka bulawang hagit nga iyang gibilin

aron mapanunod sa iyang anak.

Gitan-aw sa akong maestra ang puti nga kartolina

unya iya kong

gitutokan.

“Ingna si Tatay Goniong nimo nga salamat,”

hinay ug puno sa

gugma niyang gipamulong.

“It’s a beautiful proverb, Dong,

but it’s his hand

that makes the truth bleed into life.”

Karon nagpabilin kini atubangan sa kalibotan

giselyohan sa plastik batok sa abog—

usa ka pamaagi sa tinta ug lumong mga hapuhap.

Usa ka balay nga hinimo sa mga titik lamang

balay nga gitukod sa akong amahan

aron akong mapuy-an.

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Pahinungod sab sa pinalangga namong magtutudlo, Ma’am Estrella Orque Bilbao †, Classroom Adviser, First Year Azucena, Zamboanga del Sur Agricultural College (ZSAC Extension Campus), Barangay Caridad, Dumingag, Zambonga del Sur.

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