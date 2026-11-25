GERWIN VIC E. BHUYO
Bangkok, Thailand
Ayaw kahadlok. Kaning bulawan nga lubid
sa imong lamesa, panit lang na nga niluos,
usa ka dalag nga bitin nga dili na makapaak
nimo karon. Tabok sa lamesa, mihalad ka
og Wai—mga palad nga gidu-ot sa pag-ampo
nga nanimahog ulan sa layang yuta. Tawo ka
sa dagat, Kapitan, apan nia ka: napatigbabaw
sa gibug-aton sa mga langyawng letra.
Nakita nako ang taya sa imong tutonlan,
ang karaan nga pagkadunot sa dila nga
giingnan kaniadto nga dili na mahimong bawgon.
Sultihan tikas tinuod: ikaw ang dagom
nga nagtahi sa akong kagahapon ngadto
sa imong karon. Inig litok nimo sa "the,"
ang mugawas kay "de"; inig kab-ot nimo
sa "love," magsalimoang imong baba sa "lof."
Gilantaw ko ikaw ug nakita nako ang tinun-an
nga akong gilubong ilalom sa pundok
sa mga pulong nga dili malitok sa dalan
paingon sa Lahug. Nadungog nako
ang tinubagay sa akong mga klasmet—
ang ilang bahakhak usa ka mananakod
nga sakit nga gitawag nila og "Gerwin Fever."
Nahadlok sila nga matakdan sa akong baba,
apan Kapitan, tan-awa ra gud ta karon:
Ako lang ang bugtong makatungkad sa sulod
sa imong tutonlan ug mohulbot sa puthaw
nga wala magdugmok sa imong pagkatawo.
Dili batadila ang akong gihatag kanimo.
Gipakainahan nako ang imong kaisog.
Gisugilon nako kanimo kon giunsa
pagkagun-ob sa akong kaugalingong baba
didto sa Colon, giunsa pagbangga
sa akong mga P ug F sama sa mga barko
sa tunga sa gabon, giunsa pagkahimong
bug-at nga bato sa B ug V nga wala nako
maalsa sa wala pa ko nahimong Ajarn.
Gihugasan nako ang imong kahadlok sa asin.
Usa ka tuig kitang naglingkod sa kahumot
sa hasmin ug sa kadasig, nagtan-aw
sa tunokong koral sa imong pag-ungot nga nagsugod na'g
kapunggak.
Tan-awa ang lansang nga puthaw nga
mituok kanimo sulod sa pipila ka dekada—
tan-awa giunsa kini pagkakupog ngadto
sa pino ug abohon nga abo. Gikan sa mabaw,
mibalhin ka sa makanunayon nga sulog:
"Thank you very much, teacher."
Ang opisyal wala na. Ang taya wala na.
Dili na ako ang kataw-anan sa klase;
ako na ang parola. Paminaw—kitang duha,
sa katapusan, nagasulti na paingon sa atong tinuod nga panimalay.
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Ang Wai usa ka tradisyonal nga lihok sa mga Thai isip pagtahod ug pagtimbaya. Ang Ajarn nagpasabot og magtutudlo.