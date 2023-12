Balak: Ang diwa sa Pasko

RONIE M. CATADMAN

Brgy. Maribago, Lapu-Lapu City, Cebu

May pagbating namuklad Sa panahon sa Pasko gihalad Sa Katawhan may bililhong gasa Gugma ug pakigdait sa dughan Giamuma! Ang Pasko maoy bililhon Nga paghandom niadtong Bata Nga nagpakatawo sa pasongan. Mensahe dili angay hikalimtan Sa katawhan nga natubos Sa Iyang pagmahal. Sa Pasko Nga ingon niaron pagminahalay Sa Diyos nga walay sama, Sa lunsay nga kinabuhi kalinaw Way ikatumbas! Sa Pasko nga Ingon niaron pag-ampo ug pagsalig Alang kang Hesus Ginoong Diyos. Sa kalipay ug sa kinabuhi bugtong Siya maoy giya. Tuburan sa kaaghop, Gugma ug kaluoy!