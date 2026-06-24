Balak: Ang Heyograpiya sa kadaogan

Taliwala sa kainit ug kasaba sa dyip,
gihimo nimong pisara ang abog sa bintana.
Dili nimo buot nga makita nako
ang libaongon nga dalan, kundi ang han-ay
sa kalibotan pinaagi sa mga pulong.
Samtang ang mga silingan nalingaw sa TV,
gipakaon ko nimo sa kahilom sa mga libro.
Nangutang ka og diksyonaryo—
usa ka bug-at nga baga sa papel nga naghatag
og gininhawa kanako ug sa imong mga tinun-an.
G. E. R. W. I. N. V. I. C.
Mapa sa mga letra, usa ka balak
nga kamo ni Tatay Goniong nilala sa akong panit.
Ako ang pag-abot human sa tulo
ka igsoong babaye nga natawo sa ’71, ’72, ug ’73—
ang lawas nga gipanalanginan sa Obispo
sulod sa imong sabakan niadtong 1980.
Karon, sa alimuot nga klasrom sa Bangkok,
wala ka nangayo og remittance; ang akong
kagawasan ang imong gipangita. Sa iskrin
sa selpon, ang imong nawong usa ka bidlisiw
sa kahayag. Ayaw na pauli, ingon nimo.
Naay mga estudyante nga naghulat. Gibaylo
nimo ang atong kataposang panamilit
alang sa akong mga lesson plan. Milabay
ang pipila ka semana, malinawon ka nga nitaliwan.
Napulog upat ka tuig ang nilabay,
ania gihapon ko—gihubad ang gugma
sa usa ka inahan nga nipalit og kalibotan
alang nako pinaagi sa binulan.