Superbalita Cebu

Balak: Ang Heyograpiya sa kadaogan

GERWIN VIC E. BHUYO Bangkok, Thailand
Balak: Ang Heyograpiya sa kadaogan
Balak
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Taliwala sa kainit ug kasaba sa dyip,

gihimo nimong pisara ang abog sa bintana.

Dili nimo buot nga makita nako

ang libaongon nga dalan, kundi ang han-ay

sa kalibotan pinaagi sa mga pulong.

Samtang ang mga silingan nalingaw sa TV,

gipakaon ko nimo sa kahilom sa mga libro.

Nangutang ka og diksyonaryo—

usa ka bug-at nga baga sa papel nga naghatag

og gininhawa kanako ug sa imong mga tinun-an.

G. E. R. W. I. N. V. I. C.

Mapa sa mga letra, usa ka balak

nga kamo ni Tatay Goniong nilala sa akong panit.

Ako ang pag-abot human sa tulo

ka igsoong babaye nga natawo sa ’71, ’72, ug ’73—

ang lawas nga gipanalanginan sa Obispo

sulod sa imong sabakan niadtong 1980.

Karon, sa alimuot nga klasrom sa Bangkok,

wala ka nangayo og remittance; ang akong

kagawasan ang imong gipangita. Sa iskrin

sa selpon, ang imong nawong usa ka bidlisiw

sa kahayag. Ayaw na pauli, ingon nimo.

Naay mga estudyante nga naghulat. Gibaylo

nimo ang atong kataposang panamilit

alang sa akong mga lesson plan. Milabay

ang pipila ka semana, malinawon ka nga nitaliwan.

Napulog upat ka tuig ang nilabay,

ania gihapon ko—gihubad ang gugma

sa usa ka inahan nga nipalit og kalibotan

alang nako pinaagi sa binulan.

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