Balak: Ang imong mga ngabil

Regor Abenir
Pio V. Corpuz, Masbate
Daghang tuig na
ang milabay sukad
sa atong paghinagkanay.
Usa kadto ka gutlo
nga wala nato
hatagi og ngalan,
wala gisundan
og saad,
wala usab nato
hisgoti pag-usab.
Apan katingad-an
ang kasingkasing.
Samtang nanglabay
ang mga tuig,
ang ubang panumduman
hinay-hinay nang
nahanaw.
Apan ang imong
mga ngabil sa akong
mga ngabil
mao gihapon
ang usa ka gutlo
nga dili nako
malimtan.
Daghan na tingali
ang nausab kanato.
Aduna na kitay
tagsa-tagsa ka kinabuhi,
tagsa-tagsa ka dalan
nga gisubay.
Apan sa matag higayon
nga makita tika,
adunay bahin kanako
nga daw mibalik
sa maong kagabhion.