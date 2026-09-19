Superbalita Cebu

Balak: Ang imong mga ngabil

Balak: Ang imong mga ngabil
Balak
Published on

Regor Abenir

Pio V. Corpuz, Masbate

Daghang tuig na

ang milabay sukad

sa atong paghinagkanay.

Usa kadto ka gutlo

nga wala nato

hatagi og ngalan,

wala gisundan

og saad,

wala usab nato

hisgoti pag-usab.

Apan katingad-an

ang kasingkasing.

Samtang nanglabay

ang mga tuig,

ang ubang panumduman

hinay-hinay nang

nahanaw.

Apan ang imong

mga ngabil sa akong

mga ngabil

mao gihapon

ang usa ka gutlo

nga dili nako

malimtan.

Daghan na tingali

ang nausab kanato.

Aduna na kitay

tagsa-tagsa ka kinabuhi,

tagsa-tagsa ka dalan

nga gisubay.

Apan sa matag higayon

nga makita tika,

adunay bahin kanako

nga daw mibalik

sa maong kagabhion.

SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph