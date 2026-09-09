Superbalita Cebu

Balak: Ang kamatuoran

Balak: Ang kamatuoran
Balak
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Arianne Joyce B. Romaguera

El Pardo Boljoon, Cebu

Daw aso nga dili makumkom

Mogimaw gayud bisan tua na sa pinakasuok

Sama sa duga sa ampalaya

Ang iyang kapait

Nga mopilit hangtod

Sa punoan sa imong dila

Sama ka halang sa sibuyas bombay

Nga ang huyang mong mga mata igong pahilakon

Ug daw espada nga duhay sulab

Nga mokulikot hangtod

Sa pinakailalom sa imong kabukogan

Apan kini tam-is nga dugos

Kon mohupay sa imong galamhan

Mopahiuli sa nangagupok mong pagtuo

Ug mugiya kanimo hangtod sa wala nay katapusan.

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