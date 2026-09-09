Balak: Ang kamatuoran

Arianne Joyce B. Romaguera
El Pardo Boljoon, Cebu
Daw aso nga dili makumkom
Mogimaw gayud bisan tua na sa pinakasuok
Sama sa duga sa ampalaya
Ang iyang kapait
Nga mopilit hangtod
Sa punoan sa imong dila
Sama ka halang sa sibuyas bombay
Nga ang huyang mong mga mata igong pahilakon
Ug daw espada nga duhay sulab
Nga mokulikot hangtod
Sa pinakailalom sa imong kabukogan
Apan kini tam-is nga dugos
Kon mohupay sa imong galamhan
Mopahiuli sa nangagupok mong pagtuo
Ug mugiya kanimo hangtod sa wala nay katapusan.