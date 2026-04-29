Balak: Ang nasod nga imong gipili

Unsay buot ipasabot
sa pagka-ikaw
sa pagsulod sa usa ka lawak
ug pag-alsa sa pinulongan
sama sa balod
nga mobalik sa baybayon
ug mopataas niini
Giisip ka nila
nga usa ka institusyon
apan wala ka moyukbo
sa nagkurog nga pangutana
sa usa ka estranghero
Usa lamang ka tawo
ang makahimo niana
usa ka kasingkasing
nga gipadak-an sa panahon sa gilay-on
sa hilom nga buhat sa pagpamati
Ug nagdalag kahayag
nga wala nanginahanglang ipasabwag ang gibug-aton niini
Mahimo ka untang mogamot sa laing dapit
sa abuhon nga kahayag sa Scotland
sa way utlanan nga pangandoy sa Amerika
apan mibalik ka
gipili kining arkipelago
sama sa pagpili sa gininhawa
Ug karon ang Cebu
nagdala sa imong mga tunob
ang mga klasrom
ang batan-ong magsusulat
nga nagkupot og manuskrito
ang bintana nga nakighinabi sa dagat
Ang kabantog mobayaw unta kanimo
apan imo kining gihuptan
sama sa usa ka lampara
nga gipaubos aron makita sa uban ang dalan sa unahan
Sa nagkadaiyang kolor sa politika
naglakaw ka nga walay kahadlok
kamatuoran ang imong bugtong partido
kaluoy ang imong bandila
Sa edad nga saysentay tres
ang imong kinabuhi dili monumento
kondili taytayan nga ginama gikan sa imong mga samad
nga gitabok sa liboan
sanglit ikaw man ang nagtukod niini