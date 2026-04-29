Balak: Ang nasod nga imong gipili

GERWIN VIC E. BHUYO Bangkok, Thailand
Unsay buot ipasabot

sa pagka-ikaw

sa pagsulod sa usa ka lawak

ug pag-alsa sa pinulongan

sama sa balod

nga mobalik sa baybayon

ug mopataas niini

Giisip ka nila

nga usa ka institusyon

apan wala ka moyukbo

sa nagkurog nga pangutana

sa usa ka estranghero

Usa lamang ka tawo

ang makahimo niana

usa ka kasingkasing

nga gipadak-an sa panahon sa gilay-on

sa hilom nga buhat sa pagpamati

Ug nagdalag kahayag

nga wala nanginahanglang ipasabwag ang gibug-aton niini

Mahimo ka untang mogamot sa laing dapit

sa abuhon nga kahayag sa Scotland

sa way utlanan nga pangandoy sa Amerika

apan mibalik ka

gipili kining arkipelago

sama sa pagpili sa gininhawa

Ug karon ang Cebu

nagdala sa imong mga tunob

ang mga klasrom

ang batan-ong magsusulat

nga nagkupot og manuskrito

ang bintana nga nakighinabi sa dagat

Ang kabantog mobayaw unta kanimo

apan imo kining gihuptan

sama sa usa ka lampara

nga gipaubos aron makita sa uban ang dalan sa unahan

Sa nagkadaiyang kolor sa politika

naglakaw ka nga walay kahadlok

kamatuoran ang imong bugtong partido

kaluoy ang imong bandila

Sa edad nga saysentay tres

ang imong kinabuhi dili monumento

kondili taytayan nga ginama gikan sa imong mga samad

nga gitabok sa liboan

sanglit ikaw man ang nagtukod niini

