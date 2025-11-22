Superbalita Cebu

Balak: Ang Sanggutan ni Lolo Esyot

Balak: Ang Sanggutan ni Lolo Esyot
/ GI MUGNA SA AI
Published on

Sinfronia R. Berdin, EdD

Ayaw sipyata, matag buntag ako lili-a.

Sanggot ug sugong, ayaw kalimti.

Hinay-hinay lang sa pagtikang sa hakhak;

gakos ug pig-ita ang akong hawak,

aron ikaw dili matagak.

Sa tabili, pagbantay;

sa hakhak, naglatay-latay.

Amping kanunay,

aron dili ka magmahay;

kupot lang sa butay.

Ayaw kasuko kon gamay ang matungko;

Kuwaresma man gud karong dako.

Di lang sad ikaw ang maghupo-hupo;

ana-a ang silingan mong si Dodo,

nga sa tungang gabii mosungko.

Ayaw lang siya kaw-iti

sa suwab sa imong sanggot.

Iya man usab akong giatiman;

matag lad-ok iya akong gilaylayan.

Dili man sad niya hutdan ang sudlanan.

Sige… tilawi na ang akong katam-is;

dildila ang akong kahawot.

Tagbawa ang imong kaugalingon,

pero sa silingan ayaw panugilon,

aron dili ko nila sungkoon.

Hala! Pagbantay;

si tabili naglatay-latay.

Kupot sa butay.

Agoy! Sugong nasikdulan;

