Balak: Ang Sanggutan ni Lolo Esyot

Sinfronia R. Berdin, EdD
Ayaw sipyata, matag buntag ako lili-a.
Sanggot ug sugong, ayaw kalimti.
Hinay-hinay lang sa pagtikang sa hakhak;
gakos ug pig-ita ang akong hawak,
aron ikaw dili matagak.
Sa tabili, pagbantay;
sa hakhak, naglatay-latay.
Amping kanunay,
aron dili ka magmahay;
kupot lang sa butay.
Ayaw kasuko kon gamay ang matungko;
Kuwaresma man gud karong dako.
Di lang sad ikaw ang maghupo-hupo;
ana-a ang silingan mong si Dodo,
nga sa tungang gabii mosungko.
Ayaw lang siya kaw-iti
sa suwab sa imong sanggot.
Iya man usab akong giatiman;
matag lad-ok iya akong gilaylayan.
Dili man sad niya hutdan ang sudlanan.
Sige… tilawi na ang akong katam-is;
dildila ang akong kahawot.
Tagbawa ang imong kaugalingon,
pero sa silingan ayaw panugilon,
aron dili ko nila sungkoon.
Hala! Pagbantay;
si tabili naglatay-latay.
Kupot sa butay.
Agoy! Sugong nasikdulan;