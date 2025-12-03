Balak: Ang Tambal sa Gimino

Arianne Joyce B. Romaguera
El Pardo, Boljoon, Cebu
nasayod ka ba kon unsay tambal sa mino?
ingon sila, padayon ra kuno sa panaw
ug unya sa ikatulong lakang hapa sa makatulo
paghiram og tulo ka gamay'ng mga bato,
dayon taluthoi sa maka-tulo ka higayon
ang unang bato, ihampak ngadto sa likod
sa tuo'ng kilid ug dayon sa imong atubangan.
kon mahimo dugangi sa kusog ang paghapak
ayoha pagbana-bana nga
maigo ang hunsoy sa gwatsinanggo nga agta aron sa ingon
mulurang ang gahom sa mino.
apan duna'y midugang,
ingon siya:
ang kahayag sa nagsiga nga bugkos sa lukay o sulo (laya nga dahon sa lubi)
ang lukay nga natagak atol niadtong
daktol pa ang bulan
pahiran ra kuno na og dyutay'ng lana ni Agatha
dayong silaban ug maoy himuong iwag o ihulip sa petromak
kay kontra kuno na sa bungisngis nga maoy mahilig mumino sa mga palahubog
ug sa dili dangta'g minuto
muhupas ra ang gahom sa mino
mahibalik ra ka sa saktong panimuot,
sa saktong dalan ug sa kamatuoran nga
layo pa diay ka sa imong padulngan.
sa katapusan migula si Ingko Tasyo
ingon siya:
ang mino sayon rang tambalan
huboa ang tanan nimong sapot
gikan sa kamisin hangtod sa imong bakya
dayon ibalik pagsuot apan ayaw kalimot pagbali niini
ayaw na'g panumbalinga ang sulsol sa mga duwende ug tambaloslos
kay tuod wala gayud na silay pulos
padayon lang sa panaw,
kay sa dili madugay, mahidungtol ra ka sa imong payag-payag.