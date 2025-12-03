Superbalita Cebu

Balak: Ang Tambal sa Gimino

Balak
Published on

Arianne Joyce B. Romaguera

El Pardo, Boljoon, Cebu

nasayod ka ba kon unsay tambal sa mino?

ingon sila, padayon ra kuno sa panaw

ug unya sa ikatulong lakang hapa sa makatulo

paghiram og tulo ka gamay'ng mga bato,

dayon taluthoi sa maka-tulo ka higayon

ang unang bato, ihampak ngadto sa likod

sa tuo'ng kilid ug dayon sa imong atubangan.

kon mahimo dugangi sa kusog ang paghapak

ayoha pagbana-bana nga

maigo ang hunsoy sa gwatsinanggo nga agta aron sa ingon

mulurang ang gahom sa mino.

apan duna'y midugang,

ingon siya:

ang kahayag sa nagsiga nga bugkos sa lukay o sulo (laya nga dahon sa lubi)

ang lukay nga natagak atol niadtong

daktol pa ang bulan

pahiran ra kuno na og dyutay'ng lana ni Agatha

dayong silaban ug maoy himuong iwag o ihulip sa petromak

kay kontra kuno na sa bungisngis nga maoy mahilig mumino sa mga palahubog

ug sa dili dangta'g minuto

muhupas ra ang gahom sa mino

mahibalik ra ka sa saktong panimuot,

sa saktong dalan ug sa kamatuoran nga

layo pa diay ka sa imong padulngan.

sa katapusan migula si Ingko Tasyo

ingon siya:

ang mino sayon rang tambalan

huboa ang tanan nimong sapot

gikan sa kamisin hangtod sa imong bakya

dayon ibalik pagsuot apan ayaw kalimot pagbali niini

ayaw na'g panumbalinga ang sulsol sa mga duwende ug tambaloslos

kay tuod wala gayud na silay pulos

padayon lang sa panaw,

kay sa dili madugay, mahidungtol ra ka sa imong payag-payag.

