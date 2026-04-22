Balak: Asa Man Ang Magtutudlo? Ronnel Paragsa Arcenas

Kaming nga magtutudlo
Nabantog sa uban nga hayahay kaayo
Sige lang daw 'mi dawat og sweldo
Bisag dili kumpleto ang serbisyo.
Agoy amiga ug amego
Wala kaba makabalo?
Nasayod ka ba sa among trabaho?
Ikaw, unsay imong natampo?
Busa tuguti ko nga ikaw akong saysayan
Una ug hilabihan sa nga tanan Kita tanan nabag-ohan
Sa pag-abot ni COVID wala ta kapangandam.
Di malalim ang atong nahiaguman
Laay ug kabalaka nga walay katapusan
Hangtod midesisyon ang Kagawaran
Nga edukasyon ipadayon na ug sugdan.
Ug nagsugod na gyud ang atong dwelo,
Unsaon man namong mga magtutudlo
Aron among tinun-an mapalambo
Ug masegurado layo sila sa peligro?
Migawas ang nagkadaiyang suhestiyon
Aron edukasyon mapadayon
Mamahimo ba kining solusyon
O puno-puno sa problema nga sagubangon?
Ug kay ang atong halangdon Presidente
Midesider man nga vaccine sa usa klase
Ang kagawaran nagkapuliki
Aron pagpadayon sa klase dili magkabulitsi.
Nanggawas ang nagkadaiyang paagi
Aron mapadangat sa tinun-ang Noypi
Ang Learning Modality nga iyang pinili
Ug ang tambay, mobalik na sa pagkastudyante.
Ang may gadgets,online learning ang napilian
Bisag internet connection di usahay masabtan
Mahalamba ang mga
gamit nga kinabudlayan
Mabuhat na lang ang sanhi gikalisdan
Aron makapasa sa mga gikinahanglan
Naay punctual nga mopasa sa ilang hinaguan
Pero ang uban nga gisura sa kapalaran
Ang worst kay pakamatyan pa sa uban.
Ug para lagi matagaan gyud og higayon
Aron edukasyon siguradong mapadayon
Mibutho ang Self Learning Modules
Nga mas masabtan sa tabang sa Home Tutors
Adunay nipis ug adunay baga
Naay lisod ug ang uban,kaya ra
May makahuman kay gigahinan og panahon
Samtang uban dili kay walay gana sa pagtuon.
Reklamo diri,reklamo dito
Unsa man ang gibuhat sa mga magtutudlo?
Nganong home tutors ang mag-agunto?
May madawat ba sila nga dakong sweldo?
Higala ko, ania ra si Teacher
Nagsigeg atubang sa computer
Ug nag-ampo nga dili magub-an og printer
Kay ang among Module Printing, Do or Never
Ayaw pud katingala nga sige kog cellphone
Kay ang Webinar di maato ug nagsagunson
Wala pay labot ang lain nga buluhaton
Hilabi na jud kung ikaw Teacher nga artistahon.
Samtang ako nagpadayon sa ulubrahon
Walay puas ang tingog sa akong selpon
Tungod sa mga kliyente nga naay klaruhon
Kay naay mga Topics nga lisod sabton
Ang uban diretso ra pangutana Niya maglibog tag address kay la man nagpaila
Ang mas sakit, di gyud mogreet bisag "HI" ra
And worse 'lay pasalamat kun matubag na
Niya naay uban nga motawag nga tigtulog na
Pinaka-worst, maningka pa.
Agoy tas-an gyud namo among pasensya
Kay daghan pa ang semana nga mag-uban ta.
Ug kun ugaling abton mo sa kabudlay
Andam kaayo mi nga modamay
Bahalag gamay ra among pahulay
Kay ing-ana ang serbisyong tinud-anay
Para sa Bata, Para sa Bayan
Kaming magtutudlo buhaton ang tanan.