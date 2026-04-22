Balak: Asa Man Ang Magtutudlo? Ronnel Paragsa Arcenas

Kaming nga magtutudlo

Nabantog sa uban nga hayahay kaayo

Sige lang daw 'mi dawat og sweldo

Bisag dili kumpleto ang serbisyo.

Agoy amiga ug amego

Wala kaba makabalo?

Nasayod ka ba sa among trabaho?

Ikaw, unsay imong natampo?

Busa tuguti ko nga ikaw akong saysayan

Una ug hilabihan sa nga tanan Kita tanan nabag-ohan

Sa pag-abot ni COVID wala ta kapangandam.

Di malalim ang atong nahiaguman

Laay ug kabalaka nga walay katapusan

Hangtod midesisyon ang Kagawaran

Nga edukasyon ipadayon na ug sugdan.

Ug nagsugod na gyud ang atong dwelo,

Unsaon man namong mga magtutudlo

Aron among tinun-an mapalambo

Ug masegurado layo sila sa peligro?

Migawas ang nagkadaiyang suhestiyon

Aron edukasyon mapadayon

Mamahimo ba kining solusyon

O puno-puno sa problema nga sagubangon?

Ug kay ang atong halangdon Presidente

Midesider man nga vaccine sa usa klase

Ang kagawaran nagkapuliki

Aron pagpadayon sa klase dili magkabulitsi.

Nanggawas ang nagkadaiyang paagi

Aron mapadangat sa tinun-ang Noypi

Ang Learning Modality nga iyang pinili

Ug ang tambay, mobalik na sa pagkastudyante.

Ang may gadgets,online learning ang napilian

Bisag internet connection di usahay masabtan

Mahalamba ang mga

gamit nga kinabudlayan

Mabuhat na lang ang sanhi gikalisdan

Aron makapasa sa mga gikinahanglan

Naay punctual nga mopasa sa ilang hinaguan

Pero ang uban nga gisura sa kapalaran

Ang worst kay pakamatyan pa sa uban.

Ug para lagi matagaan gyud og higayon

Aron edukasyon siguradong mapadayon

Mibutho ang Self Learning Modules

Nga mas masabtan sa tabang sa Home Tutors

Adunay nipis ug adunay baga

Naay lisod ug ang uban,kaya ra

May makahuman kay gigahinan og panahon

Samtang uban dili kay walay gana sa pagtuon.

Reklamo diri,reklamo dito

Unsa man ang gibuhat sa mga magtutudlo?

Nganong home tutors ang mag-agunto?

May madawat ba sila nga dakong sweldo?

Higala ko, ania ra si Teacher

Nagsigeg atubang sa computer

Ug nag-ampo nga dili magub-an og printer

Kay ang among Module Printing, Do or Never

Ayaw pud katingala nga sige kog cellphone

Kay ang Webinar di maato ug nagsagunson

Wala pay labot ang lain nga buluhaton

Hilabi na jud kung ikaw Teacher nga artistahon.

Samtang ako nagpadayon sa ulubrahon

Walay puas ang tingog sa akong selpon

Tungod sa mga kliyente nga naay klaruhon

Kay naay mga Topics nga lisod sabton

Ang uban diretso ra pangutana Niya maglibog tag address kay la man nagpaila

Ang mas sakit, di gyud mogreet bisag "HI" ra

And worse 'lay pasalamat kun matubag na

Niya naay uban nga motawag nga tigtulog na

Pinaka-worst, maningka pa.

Agoy tas-an gyud namo among pasensya

Kay daghan pa ang semana nga mag-uban ta.

Ug kun ugaling abton mo sa kabudlay

Andam kaayo mi nga modamay

Bahalag gamay ra among pahulay

Kay ing-ana ang serbisyong tinud-anay

Para sa Bata, Para sa Bayan

Kaming magtutudlo buhaton ang tanan.

