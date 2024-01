Balak: Bag-ong tuig: 2024

Gihinginlan na sa panahon si 2023

Mibiya siya nga nagbilin ug mga lama

Diha sa panumdoman sa matag tawo

Nagkadaiyang mga lama: May mga pat-ak

Sa kalipay ug kahimungaya ug may mga luta

Sa kasakit nga daw walay balsamo nga

Ikahingilin sa kahapdos nga mikuyamang

Sa kinahiladman niadtong mga linalang

Nga nahiagom sa mga nagkadaiyang trahedya

Sa kinaiyahan: Bagyo, linog apil na ang dili

Kapugngang sunog ug lain pang mga alantuson

Nga mugna niadtong mga lampingasan

Ug way kasingkasing natong isigka-ingon.



2024... niining imong pag-abot hangpon ko ikaw

Ug ipauraray sa akong dughan uban ang lain usab

Nga panghinaot nga wala nay moabot pang mga

Katalagman nga mugna sa kinaiyahan ug kadtong

Mga sagbot sa katilingban malamdagan na ang

Ilang alimpatakan aron dili na mosanay ang mga

Dangan sa ilang katampalasan.

Dayon, O, dayon, 2024! Kay mitalikod na si 2023!

Ug gasahi kamig daghang kabulahanan!