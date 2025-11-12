Superbalita Cebu

Balak: Bagyo

Balak: Bagyo
Balak
Published on

MAR MAÑUS, JR.

Basak-Iba, Lapulapu City

Sa pagpahibawo pa lang gani sa PAGASA

Nga adunay bagyong taliabot

Gihakop na dayon ako sa kabalaka

Sa umaabot na sab unyang mga kadaot.

Ang pisi sa pag-ampo akong gibanting

Gigakot sa pangindahay nga molig-on

Ako ug ang akong mga salingsing

Aron luwas, sa kadaot dili mahiagom.

Nag-umido pa sa akong galamhan

Ang linog nga dili pa kaayo dugay

Kanatong tanan nahiagoman

Ug daghang panimalay ang nangahapay.

Tuod man si Tino miabot ra gayod

Iyang gilampurnas sa tumang kapungot

Ang daghang tawo ug kabalayan iyang gianod

Unya ang akong kalisang misamot.

Pagkadaghan na ba gayong katalagman

Nga nag-ulhos-ulhos lag pangabot

Linog sa yuta mipakurog, bolkan namungot

Ug bagyo nga midugang sa mga kadaot.

Kon pagbuot man gani kini sa Kahitas-an

Kita mag-ambahan na pagsangpit Kaniya

Aron kita Iya nang ipalayo sa mga katalagman

Kay daghan kanato nga Kaniya nalimot na.

O, among Diyos nga labing gamhanan

Kaming Imong mga anak intawon panalipdi

Ipahilayo Mo kami sa mga katalagman

Kami Kanimo magasangpit, adlaw ug gabii!

