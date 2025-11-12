Balak: Bagyo

MAR MAÑUS, JR.
Basak-Iba, Lapulapu City
Sa pagpahibawo pa lang gani sa PAGASA
Nga adunay bagyong taliabot
Gihakop na dayon ako sa kabalaka
Sa umaabot na sab unyang mga kadaot.
Ang pisi sa pag-ampo akong gibanting
Gigakot sa pangindahay nga molig-on
Ako ug ang akong mga salingsing
Aron luwas, sa kadaot dili mahiagom.
Nag-umido pa sa akong galamhan
Ang linog nga dili pa kaayo dugay
Kanatong tanan nahiagoman
Ug daghang panimalay ang nangahapay.
Tuod man si Tino miabot ra gayod
Iyang gilampurnas sa tumang kapungot
Ang daghang tawo ug kabalayan iyang gianod
Unya ang akong kalisang misamot.
Pagkadaghan na ba gayong katalagman
Nga nag-ulhos-ulhos lag pangabot
Linog sa yuta mipakurog, bolkan namungot
Ug bagyo nga midugang sa mga kadaot.
Kon pagbuot man gani kini sa Kahitas-an
Kita mag-ambahan na pagsangpit Kaniya
Aron kita Iya nang ipalayo sa mga katalagman
Kay daghan kanato nga Kaniya nalimot na.
O, among Diyos nga labing gamhanan
Kaming Imong mga anak intawon panalipdi
Ipahilayo Mo kami sa mga katalagman
Kami Kanimo magasangpit, adlaw ug gabii!