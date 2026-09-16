Superbalita Cebu

Balak: Balak sa bukubuko sa kabaw

Balak: Balak sa bukubuko sa kabaw
Balak
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MAR MAÑUS, JR. / Basak-Iba, Lapu-Lapu City

Asoy sa akong amahan:

“Kaniadto, sugoon ako sa akong Papa Henyo

Nga ang kaabag namong kabaw ako magbakero

Unya sa bukubuko sa kabaw magsakay ko

Magdala kog lapis ug gusbat nga kuwaderno

Samtang ang kabaw nanibsib sa sagbot lapyo kaayo

Magkalingaw sab kog puga sa akong ulo

Aron hinayhinayag tagik ang balak nga maayo.”

Mao kana ang sugid sa gikamingawan kong amahan

Nga dili ko gayod mahimong makalimtan

Ug human sa nanglabayng daghang katuigan

Misangko na gayud siya sa utlanan sa kalibotan

Unya sa matag gabii nga mingaw na kaayo ang kinaiyahan

Dili ko gayud kapugngan nga mamalik sa akong panumdoman

Ang mga gabii nga kami mag-uban-uban

Aron tagikon ang mga napupho sa among alimpatakan:

Mga balak nga mopabangon kanamo gikan sa higdaanan.

Kon makakita gani akog kabaw nga gi-post diha sa kahanginan

Mahinumdom gayud ako sa pinangga kong amahan

Nga naglangoy-langoy sa lawod sa katitikan

Nga magpusnga-pusnga aron lang gayud nga iyang mahuman

Ang balak nga maoy numero uno niyang kinaham.

Karon, dili gayud ako makalikay sa pagsubay

Sa iyang mga tunob nga hinay-hinay nag- kapapas sa kadugay

Mao nga kon mokusi na gani kanako ang mga kuko sa kalaay

Bunloton ko ang makinilya nga giabguan na sa kadugay

Ug mokiat lang ang akong handurawan bisan magbuntagay

Aron lang ang mga balak nga nanumbalay mahan-ay.

Mao lagi gayud kana ang ako dayong mahanduraw

Mahinumdom gayud ako sa akong amahan nga mipanaw

Labi na sa mga higayon nga makakita akog kabaw

Kay ang minahal kong Papa Mar Sr., halos matag adlaw

Magtagik og balak diha sa bukubuko sa kabaw!

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