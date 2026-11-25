Jessabele G. Bentazal
South Granada, Boljoon, Cebu
(Alang sa mga Boljoanon)
Uban sa pagsingabot sa ikanapulo’g usa nga bulan
Lagbas sa tempo ug kahinam
Mohinayhinay dayon og panganawkanaw sa habagatang bahin sa Sugbo
Ang sanag nga panagay sa nagkasagol-sagol nga mga tawo
Diin dili na bag-o sa mga lumad nga Boljoanon
Nga sa adlaw sa kasaulogan sa halangdon nilang patron
Modugok ang nagkalainlaing bulok sa mga magtutuo dala ang debosyon
Dayon sadya ang matag eskina ug kabalayan nga malabyan
Ug sa kilid sa kalsada, nagkadaiyang baligya ang midayan-dayan
Maaninaw sab ang talagsaong bayhon sa mga batan-on ug edaran
Nga nag-iyahay la'g pabigot ug pamustora kay lagi kuno, adlaw sa kapistahan
Dili gihapon masipyat ang kalingawan sa peryahan
Diin tua didto nagyampungad ang kasagaran sa mga kabataan
Labing malipayon sab ang gabii tungod kay sa langit mosin-ag
Ang mga bituon ug aninipot nga sa kuwitis gisabwag
Hangtod nga mokidlap dayon sa tumang katahom
Ang palibot ug suok sa lunsgod sa Boljoon
Apan kon aduna may usa ka butang nga mosumada
Kon nganong talagsaon ang piyesta niining dapita
Kini dili tungod sa lanog ug nagpaka-paka nga banda
Timaan sa pagtimbaya ug pagyukbo ngadto sa Mahal nga Rayna
Dili sab tungod sa kahayag ug kapresentable sa plasa
Diin nagkalingaw og kukabildo ang mga nanag-abot nga managhigala
Labawng dili kini tungod sa hagtob kaayong disko
Nga mopakaringking sa mga dalaga ug mopabirig sa mga ulitawo
Mas labaw sab kaayong dili kini tungod sa gipahigayon nga liga
O ba kaha sa pasunding sa maanyag nga mga dalaga
Kinsa nagatinguha sa nagagilak nga korona
Talagsaon ang kapistahan sa Birhen Patrocinio de Maria
Dili tungod nianang alegre ug dagkong kumbira
Kon dili, tungod kini sa pagbalangaw sa prosisyon
Untop nga takna sa orasyon
Kay sa higayon nga ang kandila dagkotan sa mga magtutuo
Mosidlak sama sa gihapon ang nagkadaiyang kolor sa paglaom
Dinuyogan og tim-os nga gugma ug pagtuo
Sa tinguhang kaluy-an sila sa Ginuo.