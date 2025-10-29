Balak: Bulahan ka nga duna kay Papa

Ronnel P. Arcenas
Ang kumpleto nga
pamilya dili mahaporma
Kon wala tay ginatawag nga Papa
Siya ang haligi ug kaabag ni Mama
Aron mahiluna ang ilang gipangpunla.
Mabulukon ang kinabuhi sa asawa
Kon magkasinabot sila sa iyang bana
Sa plano man ug
hilabihan na sa kuwarta
Pinadagan sa ilang tim-os nga gugma.
Apan sakit pamalandungon
Nga adunay bana nga badlungon
Asawa permi na lang maglaom
Sa iyang bahin nga
para sa ilang gamitunon
Apan si Bana bisyo ang siguruon
Way swerte inig abot mabun-og pa tawon.
Ang uban nga pamilya
Pagkabulahan kay kugihan ilang Papa
Samtang sa uban
nga mga bata
Nagpaugtas ug kanila nagpa-agwanta.
Di pud nato malilong
Nga dunay mga anak
nga pilingon
Pwerte paningkamot ni Papa
Niya mga anak wagas kon makagasto
Usahay managyawyaw pa
Labi kon dili mahatag ang ilang gusto.
Bulahan ka nga duna kay Papa
Nga moabag sa imong Mama
Aron kamo mahiluna
Hilabihan na gayud sa inyong pagskwela
Di malalim ang iyang sakripisyo
Aron lang makab-ot ang mga pangandoy mo.
Ug kon nakasala man si Papa
Ayaw pagdumot ug siya pasayloa
Kay siya tao ra busa
tagai'g higayon
Basin maabot na lang ang panahon
Nga basulon mo
ang imong kaugalingon
Tungod nahimo ka niyang repleksyon.
Bulahan ka nga duna kay Papa
Kay may masuginlan ka kon dunay problema
Aduna kay matangisan
nga abaga
Ug modapig nimo
sa kasakit ug himaya.
Bulahan ka nga aduna
kay Papa
Palihug ayaw siya
pakyasa
Kon unsay iyang gipaningkamotan
Kayana aron imo siyang masuklian.
Bulahan ka nga
aduna kay
Papa Bulahan kaayo ka.