Superbalita Cebu

Balak: Bulahan ka nga duna kay Papa

Balak: Bulahan ka nga duna kay Papa
Balak
Published on

Ronnel P. Arcenas

Ang kumpleto nga

pamilya dili mahaporma

Kon wala tay ginatawag nga Papa

Siya ang haligi ug kaabag ni Mama

Aron mahiluna ang ilang gipangpunla.

Mabulukon ang kinabuhi sa asawa

Kon magkasinabot sila sa iyang bana

Sa plano man ug

hilabihan na sa kuwarta

Pinadagan sa ilang tim-os nga gugma.

Apan sakit pamalandungon

Nga adunay bana nga badlungon

Asawa permi na lang maglaom

Sa iyang bahin nga

para sa ilang gamitunon

Apan si Bana bisyo ang siguruon

Way swerte inig abot mabun-og pa tawon.

Ang uban nga pamilya

Pagkabulahan kay kugihan ilang Papa

Samtang sa uban

nga mga bata

Nagpaugtas ug kanila nagpa-agwanta.

Di pud nato malilong

Nga dunay mga anak

nga pilingon

Pwerte paningkamot ni Papa

Niya mga anak wagas kon makagasto

Usahay managyawyaw pa

Labi kon dili mahatag ang ilang gusto.

Bulahan ka nga duna kay Papa

Nga moabag sa imong Mama

Aron kamo mahiluna

Hilabihan na gayud sa inyong pagskwela

Di malalim ang iyang sakripisyo

Aron lang makab-ot ang mga pangandoy mo.

Ug kon nakasala man si Papa

Ayaw pagdumot ug siya pasayloa

Kay siya tao ra busa

tagai'g higayon

Basin maabot na lang ang panahon

Nga basulon mo

ang imong kaugalingon

Tungod nahimo ka niyang repleksyon.

Bulahan ka nga duna kay Papa

Kay may masuginlan ka kon dunay problema

Aduna kay matangisan

nga abaga

Ug modapig nimo

sa kasakit ug himaya.

Bulahan ka nga aduna

kay Papa

Palihug ayaw siya

pakyasa

Kon unsay iyang gipaningkamotan

Kayana aron imo siyang masuklian.

Bulahan ka nga

aduna kay

Papa Bulahan kaayo ka.

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.

Videos

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph