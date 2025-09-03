Balak: Dagaw

LAMBERTO G. CEBALLOS
Ilaya, Cawayan, Dalaguete, Cebu
Nakita ko sa gapasong panganod
ang hulma sa
matahom mong panagway
sa paglingay sa adlaw sa kilumkilom.
Haw-ang ang pagbati
sa akong
pag-inusara
naghandom sa
kagahapong
patay na
naghambin og kawili
sa lanog mong katawa.
Dili nako matukib ang giladmon sa kasubo
nga milunop sa nagbangutan kong dughan
kay wala ka mananghid
sa imong
pagpanaw.
Ang mga mata sa akong hunahuna nagsantaram
sa kangitngit nga
mihabol na sa kagabhion,
nahanaw na ang imong panagway sa panganod.
Ug nahigmata ako gikan sa lawom nga alimungaw
nga milanat sa
kahilom sa akong pag-inusara
samtang gidagaw sa kagahapon ang hunahuna.