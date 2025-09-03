Superbalita Cebu

Balak: Dagaw

Balak
Published on

LAMBERTO G. CEBALLOS

Ilaya, Cawayan, Dalaguete, Cebu

Nakita ko sa gapasong panganod

ang hulma sa

matahom mong panagway

sa paglingay sa adlaw sa kilumkilom.

Haw-ang ang pagbati

sa akong

pag-inusara

naghandom sa

kagahapong

patay na

naghambin og kawili

sa lanog mong katawa.

Dili nako matukib ang giladmon sa kasubo

nga milunop sa nagbangutan kong dughan

kay wala ka mananghid

sa imong

pagpanaw.

Ang mga mata sa akong hunahuna nagsantaram

sa kangitngit nga

mihabol na sa kagabhion,

nahanaw na ang imong panagway sa panganod.

Ug nahigmata ako gikan sa lawom nga alimungaw

nga milanat sa

kahilom sa akong pag-inusara

samtang gidagaw sa kagahapon ang hunahuna.

