Balak: Dagaw

LAMBERTO G. CEBALLOS
Ilaya, Cawayan, Dalaguete, Cebu
Nakita ko sa gapasong panganod
ang hulma sa matahom mong panagway
sa paglingay sa adlaw sa kilumkilom.
Haw-ang ang pagbati sa akong pag-inusara
naghandom sa kagahapong patay na
naghambin og kawili sa lanog mong katawa.
Dili nako matukib ang giladmon sa kasubo
nga milunop sa nagbangutan kong dughan
kay wala ka mananghid sa imong pagpanaw.
Ang mga mata sa akong hunahuna nagsantaram
sa kangitngit nga mihabol na sa kagabhion,
nahanaw na ang imong panagway sa panganod.
Ug nahigmata ako gikan sa lawom nga alimungaw
nga milanat sa kahilom sa akong pag-inusara
samtang gidagaw sa kagahapon ang hunahuna.