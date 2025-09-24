Superbalita Cebu

Balak: Dagaw

Balak
Published on

LAMBERTO G. CEBALLOS

Ilaya, Cawayan, Dalaguete, Cebu

Nakita ko sa gapasong panganod

ang hulma sa matahom mong panagway

sa paglingay sa adlaw sa kilumkilom.

Haw-ang ang pagbati sa akong pag-inusara

naghandom sa kagahapong patay na

naghambin og kawili sa lanog mong katawa.

Dili nako matukib ang giladmon sa kasubo

nga milunop sa nagbangutan kong dughan

kay wala ka mananghid sa imong pagpanaw.

Ang mga mata sa akong hunahuna nagsantaram

sa kangitngit nga mihabol na sa kagabhion,

nahanaw na ang imong panagway sa panganod.

Ug nahigmata ako gikan sa lawom nga alimungaw

nga milanat sa kahilom sa akong pag-inusara

samtang gidagaw sa kagahapon ang hunahuna.

