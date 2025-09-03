Balak: “Dakpanay sa Kahaponon”

Angelie B. Oliveros
Nangka, Boljoon Cebu
Ilalom sa madag-umon nga langit, Nanagtingsi puno sa kalipay, Bisan pa man og ngitngit, Managdula nga daw walay ugma.
Kasadya ba niining panahona, Lukso dinhi, ambak didto, Mao kini ang dula nga lisod kalimtan, Apan karon, asa na man?
Matag bukid, kamingaw na ba?! Nag-uyog-uyog sa ilang selpon. Kasakit na man lang pamalandungon, Ning kahapon nga lisod balikon.
Lisod balikon ang atong kagahapon, Kay mas nindot na man ang karon, Sakit man, pero angay nga dawaton, Kay nahaytek
na man ang panahon.