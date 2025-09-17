Superbalita Cebu

Balak: “Dakpanay sa Kahaponon”
Balak
Angelie B. Oliveros

Nangka, Boljoon Cebu

Ilalom sa madag-umon nga langit,

Nanagtingsi puno sa kalipay,

Bisan pa man og

ngitngit,

Managdula nga daw wala'y ugma.

Kasadya ba niining panahuna,

Lukso dinhi, ambak didto,

Mao kini ang dula nga lisod kalimtan,

Apan karon, asa

na man?

Matag bukid, kamingaw na ba?!

Nag-uyog-uyog sa ilang selpon.

Kasakit na man lang pamalandongon,

Ning kagahapon nga lisod balikon.

Lisod balikon ang atong kagahapon,

Kay mas nindot na man ang karon,

Sakit man, pero angay nga dawaton,

Kay nahaytek na man ang panahon.

