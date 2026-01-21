Balak: Dughan sa Basilika

Superbalita Cebu

GERWIN VIC E. BHUYO

Bangkok, Thailand

Miagiot ang lingkoranan ug ludhanan

sa hapyod sa panapton nga gikuptan ni Ligaya.

Ang mga tipaka sa bidlisiw

mitaroy sa kahoy, sama sa mga pangaliya

nga gipangsabwag sa altar.

Si Lando, igmat,

ang uniporme nga gisul-ob, timaan sa iyang pagka makanunayon,

hingpit nga kasaligan,

mabinantayon, sama sa mga perigrino

nga nagmatngon sa ilang pag-ampo,

nagpabiling matinud-anon sa mga balaod.

“Gikapoy na ba ka, Ligaya?”

Gipangutana niya ang babayeng nagdiskanso,

mihapsay sa buhok,

mipahid sa singot—ang mga pagdahili sa iyang dagway

murag nagpasabot sa daghang kamatuoran

nga maglisod siya sa paglitok.

“Wala,” iyang tubag.

“Anad nako ani.”

Lingkoranan ug ludhanan ilang gipahulayan—

sama sa mga debotong nagpadayon sa ilang pagpanaw,

gabalon sa ilang mga pagtuo,

pangindahay,

ug kahingawa

sa dughan sa Basilika.

“Trapohan ra nato, Lando.”

“Tinuod, trapohan ra gyod nato.”

________________________________

*Basilica Minore del Sto. Niño de Cebu

