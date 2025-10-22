Superbalita Cebu

Balak: Duha ka Pangandoy

Balak
Published on

Ronan Ramirez Lingatong

Maslug, Baybay City, Leyte

Duna ba koy pangandoy?

Naa uy! Duha kabuok.

Ang una—

mao kini akong alarm clock,

usahay iya ko tunulan og tuwalya

kon makalimtan ko nig dala sa banyo,

ug kon magbuntag usab kog tuon

siya ang mounay og plantsa

sa akong uniform, magkalingaw

siyag pahibaw inig dayon nakog lakaw

nga ang panyo, ID, relo, ug payong,

basin nahabilin. Iya usab kong ihatod

sa hanap niyang panan-aw paingon

sa tin-aw nga dalan padong waiting shed.

Ikaduha—

maglung-ag siya

alas kwatro pas kadlawon,

ug agdahon ko sa kahumot

sa alimyon sa bag-ong hukad

sa nadukot niya nga linung-ag

ug napagod nga sinugbang buwad budloy,

apan mobalibad ko, “adto rakos Visca

mamahaw ug maniudto,” ug usa ko

motalikod, iya ko pabawnan, “binlan

tikag eskabitsing anduhaw inig uli nimo.”

Ug kon dugay man gani ko makauli—

magkalingaw ni silag panawag

ug chat, mao inig hapit sa Metro

diha sa terminal sa Baybay,

modalikyat kog naog aron ako

silang palitan og pan nga everlasting.

Inig abot, ibutang ko kini sa basket

nga gisabit ibabaw sa lamesa,

aron inig mata, makahibalo kining

duha nako ka pangandoy nga wala

nako sila hikalimti, nabasa nako

ang missed call ug chat sa ilang kabalaka.

