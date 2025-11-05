Superbalita Cebu

Balak: Eksina sa mga eskina (Alang kang Z)

Eksina sa mga eskina (Alang kang Z)
Balak
Published on

Jessabele G. Bentazal

South Granada, Boljoon, Cebu

Pangitaon ko ikaw sa punoan sa Mansanitas

Lagmit makaplagan tika sa pino niining liso

Kon dili tika makit-an

Sulayan ko og pungsi

ang bulak sa Santan

Kon dili ko gihapon makita ang imong pamayhon

Susihon ko ang eskina sa Andoks o sa SM

Basin og matultolan ka niining mga tiil

Latason ko ang kadalanan

Gikan sa CNU paingon sa Mango

Sudlon ang tindahan sa mga nangawalang libro

Lakawon ang Ayala uban sa panandoy nga

Mag-abot ang dalan natong duha

Apan kon dili ko

gihapon ikaw makaplagan

Paabuton ko ikaw sa Mandani Bay

Ug tigomon ko ang paglaom nga

Didto imong gipamunit ang mga gihay

Sa akong kasingkasing.

