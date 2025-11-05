Balak: Eksina sa mga eskina (Alang kang Z)

Jessabele G. Bentazal
South Granada, Boljoon, Cebu
Pangitaon ko ikaw sa punoan sa Mansanitas
Lagmit makaplagan tika sa pino niining liso
Kon dili tika makit-an
Sulayan ko og pungsi
ang bulak sa Santan
Kon dili ko gihapon makita ang imong pamayhon
Susihon ko ang eskina sa Andoks o sa SM
Basin og matultolan ka niining mga tiil
Latason ko ang kadalanan
Gikan sa CNU paingon sa Mango
Sudlon ang tindahan sa mga nangawalang libro
Lakawon ang Ayala uban sa panandoy nga
Mag-abot ang dalan natong duha
Apan kon dili ko
gihapon ikaw makaplagan
Paabuton ko ikaw sa Mandani Bay
Ug tigomon ko ang paglaom nga
Didto imong gipamunit ang mga gihay
Sa akong kasingkasing.