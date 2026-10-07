Superbalita Cebu

Balak: Gugmang Kabos

Balak: Gugmang Kabos
Balak
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Kierl Niño A. Arrabis

Estaca, Compostela, Cebu

Ako usa lang ka pobreng uyamot

Busa gahinam og hawid sa imohang kamot

Sa walay paglubad

Akong gugma dako pero kabos

Sa atoang pagkahimamat

Ako nakaamgo sa dako rang kalahian

Ikaw ang bulawan

Ug ako ang bato nga imohang patunganan

Ikaw lawod nga bughaw ug daw lisod tugkaron

Samtang ako, usa lang ka pundok sa balas sa baybayon

Maong kanimo ako mohangyo

Lingia ning gugma kong puros sensilyo

Ug kanimo akong ihalad ang kada sentimos

Kay ako pobre lang

Nga nangandoy halukan ang sama nimong

Usa ka birhen ibabaw sa kalangitan.

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