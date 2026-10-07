Balak: Gugmang Kabos

Kierl Niño A. Arrabis
Estaca, Compostela, Cebu
Ako usa lang ka pobreng uyamot
Busa gahinam og hawid sa imohang kamot
Sa walay paglubad
Akong gugma dako pero kabos
Sa atoang pagkahimamat
Ako nakaamgo sa dako rang kalahian
Ikaw ang bulawan
Ug ako ang bato nga imohang patunganan
Ikaw lawod nga bughaw ug daw lisod tugkaron
Samtang ako, usa lang ka pundok sa balas sa baybayon
Maong kanimo ako mohangyo
Lingia ning gugma kong puros sensilyo
Ug kanimo akong ihalad ang kada sentimos
Kay ako pobre lang
Nga nangandoy halukan ang sama nimong
Usa ka birhen ibabaw sa kalangitan.