Superbalita Cebu

Balak: Gugmang mituyhakaw sa suok sa kasingkasing

Balak: Gugmang mituyhakaw sa suok sa kasingkasing
Balak
Published on

MAR MAÑUS, JR.

Basak-Iba, Lapulapu City

Katahom sud-ongon

sa daw gapas nga mga panganod

Wala gayoy timaan

nga nagpuyos

kini og ulan

Sama sa akong

gugma kanimo, lunsay, walay timailhan

Nga kini molubad bisan pa man sa mga pagsulay

Ug dagmal sa

kahigayunan magpabilin

kining

mahikulit

Sa akong kasingkasing.

Dugay na, o, dugay

na kadto,

kapid-an na ka

mga panid

Sa kalendaryo ang nangalaksi sa bantawan sa panahon

Nga ikaw gigahinan

og luna dinhi

sa akong

dughan

Apan bato ang imong kasingkasing niadtong mga adlawa

Ug gani, daw sa

wala mo ako makita nga kanunayng nagsablig

Kanimog pahiyom sa higayon nga magkabangga ang

Atong tinan-awan.

Apan karon, sa subli natong

panagkros, milunhaw

pagbalik

Ang akong pagbati

nga abi ko ba kadtog

nahan-ok na

Sa suok sa kalimot.

Ang gugmang

lunsay ug tim-os mawala

man tuod

Sa hunahuna kon

bulagon sa panahon

Apan sa higayon

nga dili

damhon magkadugtong

pag-usab

Ang nagkabulag

nga dalan,

kini motuyhakaw pa pagbalik

Sa kinauyokang

bahin sa kasingkasing!

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.

Videos

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph