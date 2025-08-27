Balak: Gugmang mituyhakaw sa suok sa kasingkasing

MAR MAÑUS, JR.
Basak-Iba, Lapulapu City
Katahom sud-ongon
sa daw gapas nga mga panganod
Wala gayoy timaan
nga nagpuyos
kini og ulan
Sama sa akong
gugma kanimo, lunsay, walay timailhan
Nga kini molubad bisan pa man sa mga pagsulay
Ug dagmal sa
kahigayunan magpabilin
kining
mahikulit
Sa akong kasingkasing.
Dugay na, o, dugay
na kadto,
kapid-an na ka
mga panid
Sa kalendaryo ang nangalaksi sa bantawan sa panahon
Nga ikaw gigahinan
og luna dinhi
sa akong
dughan
Apan bato ang imong kasingkasing niadtong mga adlawa
Ug gani, daw sa
wala mo ako makita nga kanunayng nagsablig
Kanimog pahiyom sa higayon nga magkabangga ang
Atong tinan-awan.
Apan karon, sa subli natong
panagkros, milunhaw
pagbalik
Ang akong pagbati
nga abi ko ba kadtog
nahan-ok na
Sa suok sa kalimot.
Ang gugmang
lunsay ug tim-os mawala
man tuod
Sa hunahuna kon
bulagon sa panahon
Apan sa higayon
nga dili
damhon magkadugtong
pag-usab
Ang nagkabulag
nga dalan,
kini motuyhakaw pa pagbalik
Sa kinauyokang
bahin sa kasingkasing!