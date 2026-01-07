Superbalita Cebu

Balak: Hagit sa Pag-inusara

Balak
Arianne Joyce B. Romaguera

El Pardo, Boljoon, Cebu

kon tukion man galing ang kahapon,

mas pilion ko pa nga isulod

na lang sa dakong karton

ug ang mamahimo ko'ng puluy-anan mao

ang upat ka eskina sa kwadradong

kahon,

samtang ang akong balisbisan gilimisan sa mga scotch tape

dayon ibanlod sa usa ka suok

kon diin ang mga anay ug uk-ok

ang akong mga silingan.

o ba kaha, isulod sa garapon

dayong itambog sa dagat

pasagdi nga ang mga balod

mubitad kanako palayo sa baybayon

aron sa ingon, dili ko na masaksihan

ang imong kasilag ngari kanako

ug didto unya sa lawod akong isugilon sa mga isda ug pawikan

ang kapungot ni'ng kasing-kasing

basin sa hinay-hinay mugaan ang kasubo nga gihambin

ug mahupay ni'ng akong mga galamhan.

ug kon dili ngani, mas maayo pang mahimong bato

aron igo lang nimong puniton dayon itadlas ngadto sa kapunaw-punawan

sanglit mahimamat ko ang mga bituon

ug ako unya silang paubanon

kon muabot na ang takna sa akong pagbalik

usahay buot kong mahisama sa imong mga pamasin

sama sa mga letrang latagaw nga imong gibuhian sa akong atubangan

basin ako silang mahugpong pagbalik dayong puyoson

ug ibatbat ko sa imong atubangan

sa pamasin nga ang

imong kasilag mapulihan na

sa kapasaylohan.

