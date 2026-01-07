Balak: Hagit sa Pag-inusara

Arianne Joyce B. Romaguera
El Pardo, Boljoon, Cebu
kon tukion man galing ang kahapon,
mas pilion ko pa nga isulod
na lang sa dakong karton
ug ang mamahimo ko'ng puluy-anan mao
ang upat ka eskina sa kwadradong
kahon,
samtang ang akong balisbisan gilimisan sa mga scotch tape
dayon ibanlod sa usa ka suok
kon diin ang mga anay ug uk-ok
ang akong mga silingan.
o ba kaha, isulod sa garapon
dayong itambog sa dagat
pasagdi nga ang mga balod
mubitad kanako palayo sa baybayon
aron sa ingon, dili ko na masaksihan
ang imong kasilag ngari kanako
ug didto unya sa lawod akong isugilon sa mga isda ug pawikan
ang kapungot ni'ng kasing-kasing
basin sa hinay-hinay mugaan ang kasubo nga gihambin
ug mahupay ni'ng akong mga galamhan.
ug kon dili ngani, mas maayo pang mahimong bato
aron igo lang nimong puniton dayon itadlas ngadto sa kapunaw-punawan
sanglit mahimamat ko ang mga bituon
ug ako unya silang paubanon
kon muabot na ang takna sa akong pagbalik
usahay buot kong mahisama sa imong mga pamasin
sama sa mga letrang latagaw nga imong gibuhian sa akong atubangan
basin ako silang mahugpong pagbalik dayong puyoson
ug ibatbat ko sa imong atubangan
sa pamasin nga ang
imong kasilag mapulihan na
sa kapasaylohan.