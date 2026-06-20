Balak: hiramenta

uga na kining mga binughang
Tea Solon
Mabolo, Cebu City
pagbati. bale og napulo
ka bangan ang tanan
akong ipas-an
pauli
andam
isugnod
sa paghaling. mobaga
moabo—hinaot malimtan.
hiramenta
bagnol pagbanlas sa panahon
og pintal nianang mga dahon sa
talisay nga karon nag-uran og
dalag. nagpasilong ang bata nga
amarilyo og sapot-unayan.
lawom ang pangagho ug makita
nga gibanlas niyag mga luha
ang mabulokong kaagi— katkat
kahoy, tago-tago, dalikyat og
tabi, duwa og taksi— sutoy nga
nahanaw pagpanday sa panahon.
ubay ang mga bililhong gutlo
sa iyahang pagtubo saksi ug
giubanan anang dakong kahoy.
nibiya nalag sunod-sunod ang
iyahang mga kaduwa apan
padayong nag-matyag og pandong ning
habog nga talanawon. gabson na
ugma kining sagradong talisay
uban pagbuldos sa iyang ugma.