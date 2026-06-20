Superbalita Cebu

Balak: hiramenta

Balak: hiramenta
Balak
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uga na kining mga binughang

Tea Solon

Mabolo, Cebu City

pagbati. bale og napulo

ka bangan ang tanan

akong ipas-an

pauli

andam

isugnod

sa paghaling. mobaga

moabo—hinaot malimtan.

hiramenta

bagnol pagbanlas sa panahon

og pintal nianang mga dahon sa

talisay nga karon nag-uran og

dalag. nagpasilong ang bata nga

amarilyo og sapot-unayan.

lawom ang pangagho ug makita

nga gibanlas niyag mga luha

ang mabulokong kaagi— katkat

kahoy, tago-tago, dalikyat og

tabi, duwa og taksi— sutoy nga

nahanaw pagpanday sa panahon.

ubay ang mga bililhong gutlo

sa iyahang pagtubo saksi ug

giubanan anang dakong kahoy.

nibiya nalag sunod-sunod ang

iyahang mga kaduwa apan

padayong nag-matyag og pandong ning

habog nga talanawon. gabson na

ugma kining sagradong talisay

uban pagbuldos sa iyang ugma.

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