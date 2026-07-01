Balak: hiramenta

bagnol pagbanlas sa panahon og pintal nianang mga dahon sa talisay nga karon nag-uran og dalag.
nagpasilong ang bata nga amarilyo og sapot-unayan.
lawom ang pangagho ug makita nga gibanlas niyag mga luha ang mabulokong kaagi— katkat kahoy, tago-tago, dalikyat og
tabi, duwa og taksi— sutoy nga nahanaw pagpanday sa panahon.
ubay ang mga bililhong gutlo sa iyahang pagtubo saksi ug giubanan anang dakong kahoy.
nibiya nalag sunodsunod ang iyahang mga kaduwa apan padayong nag-matyag og pandong ning habog nga talanawon.
gabson na ugma kining sagradong talisay uban pagbuldos sa iyang ugma.