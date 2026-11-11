Balak: Hulga

Arianne Joyce B. Romaguera
El Pardo, Boljoon, Cebu
Bukaha ang imong mga mata
Sulayi kuno paglili ang matag eskina sa imong dughan
Dayon hagita ang imong mga dunggan
Sa pagpaminaw sa mga agulo sa katilingban
O ba kaha, tulisoka ang matag pulong latagaw
Nga mosantop sa imong hunahuna
Nakakita ka na ba sa akong nakita?
Nasinati na ba nimo ang dakong kausaban?
Matod pa sa mga katigulangan
Lahi na kuno karon ang panahon
Ang kabatan-unan nga kanhi paglaom
Sa maayong kaugmaon
Karon nahimong dakong hulga
Ug daw lisod nang pakgangon
Apan kinsa ba gyud ang tinuod nga hulga
Ang kabatan-unan ba nga nawad-an og direksiyon
O ang katilingban nga mipili lang mohilom
Samtang nagkadaot ang ilang kaugmaon
Sa matag balita nga naglatid sa dugo sa kadalanan
Sa matag estudyanteng nahadlok mosulod sa tunghaan
Sa matag magtutudlo nga gipahilom sa mga pulong
Nga puno sa mga panghadlok ug kasubo
Sa matag ginikanan nga naghilak
Sa signos nga pagtaliwan sa ilang mga anak
Ug sa matag batan-ong gipuli ang pagdumot
Imbes respeto, kaluoy ug kaligdong
Wala ka lang ba gihapon nahibulong
Kon kini usa lang gyud ba kaha ka yanong hulga
O katilingbanong hagit nga kinahanglan natong atubangon?
Sanglit nahadlok lang kita sa mga hulga
Nga gisulti lang sa mga baba
Apan wala ba kita mas mahadlok sa dangatan unya
Sa atong pagpakahilom
Yuna, sultihan ko ikaw sa kamatuoran
Usahay, ang labing makuyaw nga hulga
Dili ang mga bahad nga pinaagi lang sa pulong
Kon dili ang paglabay sa mga adlaw
Nga wala na kitay kahadlok o kabalaka
Sa inanay'ng pagkawala sa respeto sa usa'g usa
Husto na ang kasamok, kagubot ug pagdumot
Kay tataw nga ang atong nasod
Wala na magkinahanglan og dugang kadaot
Kon dili dakong kasingkasing nga andam maminaw
Tungod kay kining hulga sinugdanan sa pagmata
Pagkakita sa konsensya
Pagkakaplag sa respeto
Ug pagbalik ngadto sa tiilan sa Ginuo
Busa ayaw itugot nga ang mga hulga
Maoy modiktar sa atong maayong ugma
Maong pagmata, bangon
Ug dungan kitang manglimbasog
Aron mga hulga atong pukanon
Samtang duna pa kitay igong panahon