Superbalita Cebu

Balak: Hulga

Balak: Hulga
Balak
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Arianne Joyce B. Romaguera

El Pardo, Boljoon, Cebu

Bukaha ang imong mga mata

Sulayi kuno paglili ang matag eskina sa imong dughan

Dayon hagita ang imong mga dunggan

Sa pagpaminaw sa mga agulo sa katilingban

O ba kaha, tulisoka ang matag pulong latagaw

Nga mosantop sa imong hunahuna

Nakakita ka na ba sa akong nakita?

Nasinati na ba nimo ang dakong kausaban?

Matod pa sa mga katigulangan

Lahi na kuno karon ang panahon

Ang kabatan-unan nga kanhi paglaom

Sa maayong kaugmaon

Karon nahimong dakong hulga

Ug daw lisod nang pakgangon

Apan kinsa ba gyud ang tinuod nga hulga

Ang kabatan-unan ba nga nawad-an og direksiyon

O ang katilingban nga mipili lang mohilom

Samtang nagkadaot ang ilang kaugmaon

Sa matag balita nga naglatid sa dugo sa kadalanan

Sa matag estudyanteng nahadlok mosulod sa tunghaan

Sa matag magtutudlo nga gipahilom sa mga pulong

Nga puno sa mga panghadlok ug kasubo

Sa matag ginikanan nga naghilak

Sa signos nga pagtaliwan sa ilang mga anak

Ug sa matag batan-ong gipuli ang pagdumot

Imbes respeto, kaluoy ug kaligdong

Wala ka lang ba gihapon nahibulong

Kon kini usa lang gyud ba kaha ka yanong hulga

O katilingbanong hagit nga kinahanglan natong atubangon?

Sanglit nahadlok lang kita sa mga hulga

Nga gisulti lang sa mga baba

Apan wala ba kita mas mahadlok sa dangatan unya

Sa atong pagpakahilom

Yuna, sultihan ko ikaw sa kamatuoran

Usahay, ang labing makuyaw nga hulga

Dili ang mga bahad nga pinaagi lang sa pulong

Kon dili ang paglabay sa mga adlaw

Nga wala na kitay kahadlok o kabalaka

Sa inanay'ng pagkawala sa respeto sa usa'g usa

Husto na ang kasamok, kagubot ug pagdumot

Kay tataw nga ang atong nasod

Wala na magkinahanglan og dugang kadaot

Kon dili dakong kasingkasing nga andam maminaw

Tungod kay kining hulga sinugdanan sa pagmata

Pagkakita sa konsensya

Pagkakaplag sa respeto

Ug pagbalik ngadto sa tiilan sa Ginuo

Busa ayaw itugot nga ang mga hulga

Maoy modiktar sa atong maayong ugma

Maong pagmata, bangon

Ug dungan kitang manglimbasog

Aron mga hulga atong pukanon

Samtang duna pa kitay igong panahon