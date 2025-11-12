Superbalita Cebu

Balak: human ni tino

Balak: human ni tino
Balak
Published on

GERWIN VIC E. BHUYO

Bangkok, Thailand

misaka ang tubig

sa kalsada, sa bungbong

mga sakyanan—sama sa dulaan—

gibalibag, gipaanod

sa atop, kamot nagkupot sa yero

mga nawong naghangad

sa langit nga naguba

gikan sa bangkok

ang mga hulagway moagi sa akong kamot

lapok, pultahan, nagkurog nga kalsada

mga silingan nag-alsa, nanilhig, nagginhawa

ang paglaom hinay nga naputos

sa wanang nga gibiyaan sa bagyo

nagginhawa ang C E B U

gihuptan ang makaya

mibalik ang suba

apan ang tingog niini

nagpabilin

sa nagun-ob nga puthaw

sa hilom nga kalsada

sa gibug-aton

sa tanan

nga nagtindog gihapon.

