Balak: human ni tino

GERWIN VIC E. BHUYO
Bangkok, Thailand
misaka ang tubig
sa kalsada, sa bungbong
mga sakyanan—sama sa dulaan—
gibalibag, gipaanod
sa atop, kamot nagkupot sa yero
mga nawong naghangad
sa langit nga naguba
gikan sa bangkok
ang mga hulagway moagi sa akong kamot
lapok, pultahan, nagkurog nga kalsada
mga silingan nag-alsa, nanilhig, nagginhawa
ang paglaom hinay nga naputos
sa wanang nga gibiyaan sa bagyo
nagginhawa ang C E B U
gihuptan ang makaya
mibalik ang suba
apan ang tingog niini
nagpabilin
sa nagun-ob nga puthaw
sa hilom nga kalsada
sa gibug-aton
sa tanan
nga nagtindog gihapon.