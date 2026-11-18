GERWIN VIC E. BHUYO
Bangkok, Thailand
Ang puti nga tuboran nga gihulma sa bato
nag-awas sa lunang nga berde,
nagpas-an sa gibug-aton sa mga butang
nga nahagsa gikan sa kangitngit.
Apan tan-awa ang langit—
hait ug asul na usab sama sa bildo.
Ug ania ka.
Ilalom sa landong sa mga kahoy
diin ang adlaw mabuak,
nakighagwa ka uban sa mga hunghong
sa gaumog nga sagbot,
nakigbayle sa huyohoy sa hangin
nga may alimyon sa pagkaluwas,
naglihok subay sa paghimbayhimbay
sa abaniko sa magpapanaw.
Ang mga bulak wala mokurog
bisan gihan-an sa silaw.
Gibuka nila ang ilang basa nga mga tutunlan,
nag-inom sa kainit
hangtod nga ang tubig mahimong asin.
Ang pagbarog human sa bunok
usa ka bug-at ug hilom nga tahas—
walay panalipod, hubo ug dayag,
ug hingpit nga wala mapukan.