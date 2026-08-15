Superbalita Cebu

Balak: Hydrangea

Balak: Hydrangea
/ GIMUGNA SA AI
Published on

Tea Solon

Mabolo, Cebu City

nanghupong nga mga ubing buwak

sa hydrangea ang mga namuwak

nga barikos sa paa lukonan bagtak

sa kabit niya nga nagsapatos

og taas nga takong ha-it, sutoy

nidagan pasaka sa bukid kay

gigukod sa nagsilaob

nga asawa gakumpas og

taas nga sundang habulan.

sa layo ang talan-awon mga kumpay nga

giulo-ulohan sa hangin.

modayon na man og kapandol

takilid tindog tikang pandol

takilid tindog tikang. hunongi

ninyo kana. hubo-a kanang

imohang takong. buhi-i kanang

imohang sundang.

kupot kamot, pungpong gayod

pagdungan kamo og biya niya,

mga hara nga hydrangea!

SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph