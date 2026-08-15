Balak: Hydrangea

Tea Solon
Mabolo, Cebu City
nanghupong nga mga ubing buwak
sa hydrangea ang mga namuwak
nga barikos sa paa lukonan bagtak
sa kabit niya nga nagsapatos
og taas nga takong ha-it, sutoy
nidagan pasaka sa bukid kay
gigukod sa nagsilaob
nga asawa gakumpas og
taas nga sundang habulan.
sa layo ang talan-awon mga kumpay nga
giulo-ulohan sa hangin.
modayon na man og kapandol
takilid tindog tikang pandol
takilid tindog tikang. hunongi
ninyo kana. hubo-a kanang
imohang takong. buhi-i kanang
imohang sundang.
kupot kamot, pungpong gayod
pagdungan kamo og biya niya,
mga hara nga hydrangea!