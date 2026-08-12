Superbalita Cebu

Balak: Intramuros

Balak: Intramuros
Balak
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Leonel B. Quillo

Ang mga langgam nga walay tag-iya

sama sa Intramuros,

nga nagdan-ag sa mga bintana sa simbahan:

ilang gihikap ang usa ka bulawanong pundok

sa nagkurog nga mga kamot sa usa

ka gigutom nga makililimos.

Nag-awit uban sa

nangusli nga

mga kilay,

Gikaon ang mga salin

sa mga irog

nga iring,

nanginom sa tubig-ulan,

nahadlok sa kalipay ug kasakit,

naghilak tungod sa kasakit sa samad.

Gipundok ko ang Intramuros,

sama sa mga kalag sa mga sundalo,

sa mga salimuang

ilawom sa akong mga mata.

Sa matag arko sa pader,

may tinago nga tingog

sa kampana

nga nagapanalipod sa singgit sa mga kabos.

Naglakaw ang mga

anino— anino sa mga samaran nga katipunero—

sa ngilit nga dalan nga giagian sa kalesa.

Ang mga arko sa adlaw

midan-ag sa karaang

mga bato,

daw nag-ihap sa mga panumdoman

nga gitago sa mga guwardiya sibil.

Intramuros, ikaw ang samad ug awit,

ang gugma nga gilansang sa krus,

ang lungsod nga usab gibangon

gikan sa abo sa pagkasunog,

nga nga giawitan og laylay sa iyang inahan

nga nahimutang ug gigapos

sulod sa ngitngit nga laberinto.

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