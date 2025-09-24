Balak: Kadagatan, ang Legasiya

Ronnel Paragsa Arcenas
Oh Dagat, gibuhong mo kami sa kaabunda
Sa hunasan ug lawod, kami may makuha
Wala nimo tugoti nga magutman among pamilya
Kay ikaw laylayan man sa panginabuhi ug sa grasya.
Apan tungod sa taas nga mga pangandoy
Giabuso ka sa kahangoy Ikaw among giguba ug gilaspatangan
Gipahimuslan sa kahadlok nga kami mahutdan.
Pasayloa kami oh among Dagat
Sa among mga nabuhat nga pagkasipyat
Karon napagmata kami
Tabangan ka'ng mahiuli
Ang kaabunda sa imong bahandi.
Ug karon amo na gayud nahiaguman
Kalisdanan ug kapait sa'mong binuhatan
Bisag unsaon pa gayud namo og paningkamot
Gamay ra ug usahay wa gyuy kuha among mga pukot
Buhaton ug panghingusgan ang tanan
Mapalambo ka ug mapanalipdan
Kay Ikaw,Oh Dagat,among Legasiya
Nga mapaambit ug mapuslan sa umaabot pa
Ang among hiniusang damgo Ibalik
ang imong
kalambo
Ang imong kaabunda
ug imong
kalimpyo
Repleksyon,sa mga Mananagat Nga kanimo milaom Oh
Dagat, pasayloa kami....