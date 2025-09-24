Superbalita Cebu

Balak: Kadagatan, ang Legasiya

Balak
Published on

Ronnel Paragsa Arcenas

Oh Dagat, gibuhong mo kami sa kaabunda

Sa hunasan ug lawod, kami may makuha

Wala nimo tugoti nga magutman among pamilya

Kay ikaw laylayan man sa panginabuhi ug sa grasya.

Apan tungod sa taas nga mga pangandoy

Giabuso ka sa kahangoy Ikaw among giguba ug gilaspatangan

Gipahimuslan sa kahadlok nga kami mahutdan.

Pasayloa kami oh among Dagat

Sa among mga nabuhat nga pagkasipyat

Karon napagmata kami

Tabangan ka'ng mahiuli

Ang kaabunda sa imong bahandi.

Ug karon amo na gayud nahiaguman

Kalisdanan ug kapait sa'mong binuhatan

Bisag unsaon pa gayud namo og paningkamot

Gamay ra ug usahay wa gyuy kuha among mga pukot

Buhaton ug panghingusgan ang tanan

Mapalambo ka ug mapanalipdan

Kay Ikaw,Oh Dagat,among Legasiya

Nga mapaambit ug mapuslan sa umaabot pa

Ang among hiniusang damgo Ibalik

ang imong

kalambo

Ang imong kaabunda

ug imong

kalimpyo

Repleksyon,sa mga Mananagat Nga kanimo milaom Oh

Dagat, pasayloa kami....

