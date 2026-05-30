Balak: kagumkom nga lanog ug hilom

Tea Solon

Mabolo, Cebu City

kagumkom

ang tamak sa

atoang mga tiil dinhi

sa alpombrang gigama sa

mga nangalarag nga

dahong laya. uban

sa mga lakang

ang nangaging

mga gutlo sa atong

kuptanay. kani nga

tunob—nangaon ta og

pancit sa visayan,

nag-usap

tunga sa hilom,

hinayhinay

napanas

ang kagutom,

ayha natagamtam

ang katam-is sa

imong mga pahiyom.

nahinumdoman mo pa ba?

kani—gigukod ko nimo

sa ulan tunga sa bunok

sa atong panaglalis.

unsa gani atong

giawayan adto? ug kada

kagumkom nga tunob

giubanan og

nagkadaiyang

bulok ug silom,

atong mga layang dahon:

agik-ik, sugsog,

katawa, panghupaw,

kahilom. ang mga tipak

sa kahayag ug anino

nagsukod sa dalan

sa gisaw-an tang

paglakaw. padayon

ang atong kuptanay,

gikan sa

pangalarag

padulong sa

tingpamulak,

ug ang tono

sa atong

mga tunob lanog

nga nag-awit

sa gisaw-ang dalan tang gitadlas.

