Balak: kagumkom nga lanog ug hilom

Tea Solon
Mabolo, Cebu City
kagumkom
ang tamak sa
atoang mga tiil dinhi
sa alpombrang gigama sa
mga nangalarag nga
dahong laya. uban
sa mga lakang
ang nangaging
mga gutlo sa atong
kuptanay. kani nga
tunob—nangaon ta og
pancit sa visayan,
nag-usap
tunga sa hilom,
hinayhinay
napanas
ang kagutom,
ayha natagamtam
ang katam-is sa
imong mga pahiyom.
nahinumdoman mo pa ba?
kani—gigukod ko nimo
sa ulan tunga sa bunok
sa atong panaglalis.
unsa gani atong
giawayan adto? ug kada
kagumkom nga tunob
giubanan og
nagkadaiyang
bulok ug silom,
atong mga layang dahon:
agik-ik, sugsog,
katawa, panghupaw,
kahilom. ang mga tipak
sa kahayag ug anino
nagsukod sa dalan
sa gisaw-an tang
paglakaw. padayon
ang atong kuptanay,
gikan sa
pangalarag
padulong sa
tingpamulak,
ug ang tono
sa atong
mga tunob lanog
nga nag-awit
sa gisaw-ang dalan tang gitadlas.