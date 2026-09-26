Balak: Kalit nga kahilom

Manuel Mascardo
Tres de Abril St.,
Cebu City
Wala man lang ka nanamilit,
wala usab ka miingon
nga kapoy na
usa lang ka adlaw,
ang imong mga pulong
nawala sama sa kahayag
nga kalit napalong.
Kaniadto, ang imong tingog
mao’y akong gihulat matag gabii;
karon, bisan ang akong pagtawag
daw dili na makaabot
sa dapit diin ka nahimutang.
Unsay akong nabuhat
nga ang gugma nga atong
gipanalipdan kalit lang
nahimong butang nga
dili na nimo gustong hisgutan?
Ako ba’y nakulang,
o adunay laing kamot
nga mas gusto nimong kuptan?
Wala ko mangayo sa tanang tubag
gusto lang ko makasabot.
Kay lisod kaayo,
nga samtang ako nagpadayon
sa paghigugma kanimo,
ikaw diay, hinay-hinay na
nga nagkat-on sa pagpuyo
nga wala na ako.