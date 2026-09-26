Superbalita Cebu

Balak: Kalit nga kahilom

Balak: Kalit nga kahilom
Balak
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Manuel Mascardo

Tres de Abril St.,

Cebu City

Wala man lang ka nanamilit,

wala usab ka miingon

nga kapoy na

usa lang ka adlaw,

ang imong mga pulong

nawala sama sa kahayag

nga kalit napalong.

Kaniadto, ang imong tingog

mao’y akong gihulat matag gabii;

karon, bisan ang akong pagtawag

daw dili na makaabot

sa dapit diin ka nahimutang.

Unsay akong nabuhat

nga ang gugma nga atong

gipanalipdan kalit lang

nahimong butang nga

dili na nimo gustong hisgutan?

Ako ba’y nakulang,

o adunay laing kamot

nga mas gusto nimong kuptan?

Wala ko mangayo sa tanang tubag

gusto lang ko makasabot.

Kay lisod kaayo,

nga samtang ako nagpadayon

sa paghigugma kanimo,

ikaw diay, hinay-hinay na

nga nagkat-on sa pagpuyo

nga wala na ako.

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