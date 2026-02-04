Balak: Kasakit sa subling panagkita

EMELIA FAJARDO BONTILAO
253 D. Jakosalem St., Zapatera, Cebu City
Nganong miabot pa man ka sa akong kinabuhi?
Nganong mibati pa man kog paghigugma kanimo?
Nganong mitugot pa man si Bathala
Nga madugtong pagbalik ang atong dalan?
Sa akong pag-inusara sa kagabhion bation ko ang kahaw-ang
Ug nangandoy ako nga makita ko ikaw bisan sa damgo lang.
Samtang ako
maghigda tutokan ko ang kisame
Sa pamasin nga
anaa didto nahikulit ang imong panagway.
Wala ako magtuo nga mobati ba diay kog paghigugma kanimo
Nga takulahaw lang mibalik sa akong kinabuhi
Sakit sa dughan ang mipatigbabaw ug dili gayud kapugngan
Nga motubod ang akong mga luha.
Nagbasol ako nga sa nangaging panahon ikaw akong gilikayan,
O, kasakit ba gayud sa subli natong panagkita –
Pagkataas na sa kutay sa katuigan ug ngano pa man
Nga nagkakrus man
pag-usab ang
atong dalan?
Kawang ang tanan kay ginapos ka na
man sa kadenang papel
Apan higugmaon ko gihapon ikaw, akong mahal
Tumanon ta ang atong gipanumpaan nga bisan sa atong kahimtang
Kamatayon ray makabugto sa atong pagminahalay!