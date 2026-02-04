Balak: Kasakit sa subling panagkita

Superbalita Cebu

Balak
EMELIA FAJARDO BONTILAO

253 D. Jakosalem St., Zapatera, Cebu City

Nganong miabot pa man ka sa akong kinabuhi?

Nganong mibati pa man kog paghigugma kanimo?

Nganong mitugot pa man si Bathala

Nga madugtong pagbalik ang atong dalan?

Sa akong pag-inusara sa kagabhion bation ko ang kahaw-ang

Ug nangandoy ako nga makita ko ikaw bisan sa damgo lang.

Samtang ako

maghigda tutokan ko ang kisame

Sa pamasin nga

anaa didto nahikulit ang imong panagway.

Wala ako magtuo nga mobati ba diay kog paghigugma kanimo

Nga takulahaw lang mibalik sa akong kinabuhi

Sakit sa dughan ang mipatigbabaw ug dili gayud kapugngan

Nga motubod ang akong mga luha.

Nagbasol ako nga sa nangaging panahon ikaw akong gilikayan,

O, kasakit ba gayud sa subli natong panagkita –

Pagkataas na sa kutay sa katuigan ug ngano pa man

Nga nagkakrus man

pag-usab ang

atong dalan?

Kawang ang tanan kay ginapos ka na

man sa kadenang papel

Apan higugmaon ko gihapon ikaw, akong mahal

Tumanon ta ang atong gipanumpaan nga bisan sa atong kahimtang

Kamatayon ray makabugto sa atong pagminahalay!

