Balak: Kayab (alang kang Ma. Ahtisa Manalo)

GERWIN VIC E. BHUYO
Bangkok, Thailand
milakaw siya sa kabuntagon sa Bangkok
kahayag nga miyukbo sa iyang mga pako
mibangon kami uban niya,
gikuyogan ang gibug-aton sa matag pagkapukan—
bisan gikan sa layong yuta
nga nahimong among ikaduhang pinuy-anan
sugod diyes anyos, hilom nga nagdamgo
dala ang kusog sa iyang lola
padulong sa entabladong gitan-aw sa minilyon
ang kaligdong napilo ngadto sa hilom nga gahom
ang pahiyom nga samag parola tabok sa kadagatan
ang nasudnong monyeka—masanag ug tinuod
sa dihang gisangyaw ang iyang ngalan
dili alang sa titulo,
ni sa mga tingog nga nagduhaduha
kundi alang sa babayeng
nagdala sa mga henerasyon
ug mikayab pag-usab sa mas taas
kay ang tinuod nga kadaogan
wala nagpuyo sa mga korona
apan sa mga pako nga nagpadayon sa pagkayab
ug sa kahayag nga iyang gibilin
alang sa nangahas sa pagdamgo
latas sa entablado