Balak: Kayab (alang kang Ma. Ahtisa Manalo)

GERWIN VIC E. BHUYO

Bangkok, Thailand

milakaw siya sa kabuntagon sa Bangkok

kahayag nga miyukbo sa iyang mga pako

mibangon kami uban niya,

gikuyogan ang gibug-aton sa matag pagkapukan—

bisan gikan sa layong yuta

nga nahimong among ikaduhang pinuy-anan

sugod diyes anyos, hilom nga nagdamgo

dala ang kusog sa iyang lola

padulong sa entabladong gitan-aw sa minilyon

ang kaligdong napilo ngadto sa hilom nga gahom

ang pahiyom nga samag parola tabok sa kadagatan

ang nasudnong monyeka—masanag ug tinuod

sa dihang gisangyaw ang iyang ngalan

dili alang sa titulo,

ni sa mga tingog nga nagduhaduha

kundi alang sa babayeng

nagdala sa mga henerasyon

ug mikayab pag-usab sa mas taas

kay ang tinuod nga kadaogan

wala nagpuyo sa mga korona

apan sa mga pako nga nagpadayon sa pagkayab

ug sa kahayag nga iyang gibilin

alang sa nangahas sa pagdamgo

latas sa entablado

