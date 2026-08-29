Superbalita Cebu

Balak: kidhat kab-ot sa gugmang !@#$%

Balak: kidhat kab-ot sa gugmang !@#$%
Balak
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Tea Solon

Mabolo, Cebu City

ibalibag ko nalang ning habog nga busay nagdagayday sa akong

utok dughan gusok dugokan tiyan bugan puslan mang walay nagmahal!

bungkagon kining mga putyokan sa buyog nga nagtigom og dugos

sa akong dila unta tam-is mutila, istoryang simasima, gitik-pangatik! iwitik

kining gabaga kong mga gakos haron walay kuskos-balungos dili ko

maunay og kahilos! abugon ang mga kalalaw naghagawhaw kuno dili

ko motalaw! sikaran ang mga uhong naghunghong magmadasigon! mag-unsa kining

pamuwak sa bugambilya matag pitik niining kasingkasing kon ang bagon

sa kamingaw kay tanod sa alambre naglikos-paabot sa imong tunob?!

kaayong duslitan niining bomba granada bulkan sa lanog kong paglaom!

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