Balak: kidhat kab-ot sa gugmang !@#$%

Tea Solon
Mabolo, Cebu City
ibalibag ko nalang ning habog nga busay nagdagayday sa akong
utok dughan gusok dugokan tiyan bugan puslan mang walay nagmahal!
bungkagon kining mga putyokan sa buyog nga nagtigom og dugos
sa akong dila unta tam-is mutila, istoryang simasima, gitik-pangatik! iwitik
kining gabaga kong mga gakos haron walay kuskos-balungos dili ko
maunay og kahilos! abugon ang mga kalalaw naghagawhaw kuno dili
ko motalaw! sikaran ang mga uhong naghunghong magmadasigon! mag-unsa kining
pamuwak sa bugambilya matag pitik niining kasingkasing kon ang bagon
sa kamingaw kay tanod sa alambre naglikos-paabot sa imong tunob?!
kaayong duslitan niining bomba granada bulkan sa lanog kong paglaom!