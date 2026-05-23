Balak: kining balak alang kanimo, Jose—

Balak: Sa iyang sabakan
Balak
Tea Solon Mabolo, Cebu City

nangagho—

nagkapyot sa kataposang

tulo sa ulan

galisod

pagbuhi sa

imong wait, Jose,

ikaw nga ilimnon

kansang alimyon

gipupo sa kagabhion

gipuga

gipatulo

gititing

singot sa panagtapad

namunga og daghang

halok

gilok, Jose,

ikaw nga adunay

tiil nga manggimok

motampisaw sa awaaw

bisan gabaragbarag

kamot mokapkap

sa hamis nga mga paa

sa dakbayan

naghibat

ang pananaw

saagon—

motilag garay

moangkon

sa nanawag

nga agik-ik sa baybayon

manakla

sa atngal

sa uban nga kabuntagon

apan, Jose,

ikaw nga maglugos og

pilo sa mga sapot—

isulod sa maleta

haron taudtaod

tagsa-tagsaon

na usab og tangtang

ipaslak balik sa aparador

ikaw nga maglisod mobiya

sa iyang asawang

nagsabak

og udtongtutok

sa laing gibayaw

o, ikaw, Jose,

nga siya lang

ug wala nay lain

nailhang padulngan

walay laing ulian, Jose, ikaw

nga nahimong

santos nga ampoan

ngalan sa karsadang gitadlas

simbahan sa mga saag

nagyongyong

sa akong ngabil

matag bagyo

sa kamingaw

Jose,

ang imong

anino nihunong

makadiyot

sa akong

bintana—

nagbakho—

