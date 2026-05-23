Balak: kining balak alang kanimo, Jose

Tea Solon Mabolo, Cebu City
nangagho—
nagkapyot sa kataposang
tulo sa ulan
galisod
pagbuhi sa
imong wait, Jose,
ikaw nga ilimnon
kansang alimyon
gipupo sa kagabhion
gipuga
gipatulo
gititing
singot sa panagtapad
namunga og daghang
halok
gilok, Jose,
ikaw nga adunay
tiil nga manggimok
motampisaw sa awaaw
bisan gabaragbarag
kamot mokapkap
sa hamis nga mga paa
sa dakbayan
naghibat
ang pananaw
saagon—
motilag garay
moangkon
sa nanawag
nga agik-ik sa baybayon
manakla
sa atngal
sa uban nga kabuntagon
apan, Jose,
ikaw nga maglugos og
pilo sa mga sapot—
isulod sa maleta
haron taudtaod
tagsa-tagsaon
na usab og tangtang
ipaslak balik sa aparador
ikaw nga maglisod mobiya
sa iyang asawang
nagsabak
og udtongtutok
sa laing gibayaw
o, ikaw, Jose,
nga siya lang
ug wala nay lain
nailhang padulngan
walay laing ulian, Jose, ikaw
nga nahimong
santos nga ampoan
ngalan sa karsadang gitadlas
simbahan sa mga saag
nagyongyong
sa akong ngabil
matag bagyo
sa kamingaw
Jose,
ang imong
anino nihunong
makadiyot
sa akong
bintana—
nagbakho—