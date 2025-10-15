Balak: Kon di na ko mobati'g kaguol ug kalipay

LAMBERTO G. CEBALLOS
Ilaya, Cawayan, Dalaguete, Cebu
Kon di na ko mobati'g kaguol ug kalipay
Unsa man diay pulos ning kalibotan kanako?
O ako ba hinuon ang way pulos sa kalibotan?
Kon mao wa nay bili ang mga luha ug katawa,
Wa nay bili ang pagtuo… wa nay bili ang gugma.
Mahisama na lamang ako sa bato
Nga ahaw sa pagbati sa usa ka tawo.
Di ko mahimong puya nga naghilak
Nangayo sa iyang gatas.
Di ko mahimong batan-on nga nangayam
Sa tibuok Uniberso og kaalam.
Di ko mahimong payaso nga mobahakhak
Sa kaugalingon niyang mga komedya.
Di ko mahimong magmahal ug mohilak
Kon talikdan sa hinigugma!