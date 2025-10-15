Superbalita Cebu

Balak: Kon di na ko mobati'g kaguol ug kalipay

LAMBERTO G. CEBALLOS

Ilaya, Cawayan, Dalaguete, Cebu

Kon di na ko mobati'g kaguol ug kalipay

Unsa man diay pulos ning kalibotan kanako?

O ako ba hinuon ang way pulos sa kalibotan?

Kon mao wa nay bili ang mga luha ug katawa,

Wa nay bili ang pagtuo… wa nay bili ang gugma.

Mahisama na lamang ako sa bato

Nga ahaw sa pagbati sa usa ka tawo.

Di ko mahimong puya nga naghilak

Nangayo sa iyang gatas.

Di ko mahimong batan-on nga nangayam

Sa tibuok Uniberso og kaalam.

Di ko mahimong payaso nga mobahakhak

Sa kaugalingon niyang mga komedya.

Di ko mahimong magmahal ug mohilak

Kon talikdan sa hinigugma!

