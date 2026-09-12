Superbalita Cebu

Balak: Kon moabot ang panahon

Balak: Kon moabot ang panahon
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Eric Tiongson

Lamak, Consolacion, Cebu

Gitago ko kining gugma

sa dapit nga walay makakita,

kay ikaw adunay singsing

ug laing kamot nga gikuptan.

Dili ko manghilabot

sa dalan nga imong gipili,

bisan pa sa matag higayon,

ikaw gihapon ang

akong gihandom.

Usahay mangutana

ang kasingkasing

“Unsa kaha kon kita

ang gitakda sa panahon?”

Tingali, sa laing adlaw,

sa laing kinabuhi,

wala kay laing gihigugma

ug ako ang imong gipili.

Apan karon,

maghilom lang ko.

Kay ang tinuod nga gugma

dili kanunay kinahanglan

maangkon

usahay, igo na nga

mahalon ka…

bisan sa layo.

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