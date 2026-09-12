Balak: Kon moabot ang panahon

Eric Tiongson
Lamak, Consolacion, Cebu
Gitago ko kining gugma
sa dapit nga walay makakita,
kay ikaw adunay singsing
ug laing kamot nga gikuptan.
Dili ko manghilabot
sa dalan nga imong gipili,
bisan pa sa matag higayon,
ikaw gihapon ang
akong gihandom.
Usahay mangutana
ang kasingkasing
“Unsa kaha kon kita
ang gitakda sa panahon?”
Tingali, sa laing adlaw,
sa laing kinabuhi,
wala kay laing gihigugma
ug ako ang imong gipili.
Apan karon,
maghilom lang ko.
Kay ang tinuod nga gugma
dili kanunay kinahanglan
maangkon
usahay, igo na nga
mahalon ka…
bisan sa layo.