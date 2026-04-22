Balak: Latagaw Sa Dakbayan

Ako latagaw dinhi sa kadalanan nag-inusara ang kahimtang.
Sama sa kuyabog nga gibiyaan sa langgam nga ginikanan.
Nakat-on paglupad sa wanang apan way pinuy-anan nga paulian.
Di ko problema asa ko matulog bisan asa ko abtig kagabhion.
May mga binuhat nga andam kong idulog kay sila maabiabihon --
Irong laag, ilagang saag, iring bulhog.
Dinhi tinuod panaghiusa among bation. Sinati ko ang mga dalan.
Nasubay ko ang ilang pagdulhog ug paggaka. Sinati ko ang kagiki
Sa mga salampati nga way pako diha sa Junquera ug Kamagayan.
Pasagdan ko sila sa ilang kinabuhi kay mga apo ni Magdalena.
Sa Fuente Osmeña
daghang ulipon sa druga mosimhot sa 'rugby'
Bisan mga bata pa. Sa Ermita ug Calamba ug bisan asa ka dapita
Naghitak ang nanghingos og shabu ug nanghithit og marijuana.
May mga libod-suroy nga gitawag sab nila og 'tawong grasa'.
Ikasugat ko nga nagkalain-lain og mga bayhon ug mga hitsura.
May blangko ang nawong nga sigeg ngisi. May lagyo ang panan-aw
Ug kalit mokisi-kisi. Di na sila molili sa ilang ugmang madulom
Kanila wala nay pulos ang unawop nga dan-ag sa paglaom.
Ilang kakulba mokumot sa mga kasingkasing ug mga dughan
Ug kanila ang tuno sa musika wa nay bili ug walay kalainan
Sa melodiya sa kanta sa mga buang nga dili masabtan.
Kapoy baya ang
pagbagdoy-bagdoy sa kadalanan ning dakbayan.
Usahay bation ko nga ang mubong dalan maoy kinatas-an
Ug ang kinatas-an maoy labing mubo sa tanan. Ang kinabuhi dinhi
Dali dang papason kay
ang mga kriminal alagad ni Kamatayon.
Ang kasub-anan molakbit sab sa galamhan sa akong dughan
Kay mabati ko man ang mga daghong ug dinanguyngoy sa uban.
Apan way mga luhang mangagay sa
yagpis kong kaapingan
Kay gitipigan ko sila sa sekretong biawan sulod sa akong dughan.
Bisag ako pildihunon sa sugal sa kinabuhi di ko mosibog
Sa kalisdanan kay ako ang latagaw ning magahob nga dakbayan
Suheto sa kinabuhi sa
tanan niyang kadalanan.