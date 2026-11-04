Balak: Librando

Jessabele G. Bentazal
Boljoon, Cebu
(Alang kang Z)
Balunon ko sa akong pagkatulog
Ang imong tam-is nga pahiyom
Ug sa akong pagmata
Una nakong sination
Ang kaanindot sa imong gugma
Kon sa akong pagbangon
Wala ka sa akong kiliran
Nasayod ra ko kon asa tika pangitaon
Imohang pinuy-anan ang akong kasingkasing
Dili ako molakaw
Magpabilin ra ako diri
Magpaabot nga imong balikon
Matunaw man ang tanang ice cream
Mahubas man ang tanang sabaw sa linat-an
Mapaig man ang tanang tempura
Mahupas man ang tanang french fries
Mangalata man ang tanang mangga
Mahurot man ang mga melon juice
Masunog man ang
tanang bbq
Manirado man og hurot ang mga tindahan
Labyan man ko sa daghang sakyanan
Mamingaw man diri sa akong gibarogan
O bisag moagi man ang kataposang jeep padulong sa Mandaue
Pabilin ra kong magpaabot diri
Diri sa lugar kon diin imo kong gibilin
Kon ang pagpaabot kanimo usa ka dakong bahandi
Nan, paabuton ko ikaw sa tibuok nakong kinabuhi
Hangtod nga sa akong atubangan
Mohunong ang Librando nga imong gisakyan
Ug dayon monaog ka padulong kanako
Mopauli kita sa usa'g usa
Ug dungan kitang mobiyahe
Paingon sa atong
kalibotan.