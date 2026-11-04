Superbalita Cebu

Balak: Librando

Balak: Librando
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Jessabele G. Bentazal

Boljoon, Cebu

(Alang kang Z)

Balunon ko sa akong pagkatulog

Ang imong tam-is nga pahiyom

Ug sa akong pagmata

Una nakong sination

Ang kaanindot sa imong gugma

Kon sa akong pagbangon

Wala ka sa akong kiliran

Nasayod ra ko kon asa tika pangitaon

Imohang pinuy-anan ang akong kasingkasing

Dili ako molakaw

Magpabilin ra ako diri

Magpaabot nga imong balikon

Matunaw man ang tanang ice cream

Mahubas man ang tanang sabaw sa linat-an

Mapaig man ang tanang tempura

Mahupas man ang tanang french fries

Mangalata man ang tanang mangga

Mahurot man ang mga melon juice

Masunog man ang

tanang bbq

Manirado man og hurot ang mga tindahan

Labyan man ko sa daghang sakyanan

Mamingaw man diri sa akong gibarogan

O bisag moagi man ang kataposang jeep padulong sa Mandaue

Pabilin ra kong magpaabot diri

Diri sa lugar kon diin imo kong gibilin

Kon ang pagpaabot kanimo usa ka dakong bahandi

Nan, paabuton ko ikaw sa tibuok nakong kinabuhi

Hangtod nga sa akong atubangan

Mohunong ang Librando nga imong gisakyan

Ug dayon monaog ka padulong kanako

Mopauli kita sa usa'g usa

Ug dungan kitang mobiyahe

Paingon sa atong

kalibotan.