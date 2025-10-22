Superbalita Cebu

Balak: Linog

Published on

MAR MAÑUS, JR.

Basak-Iba, Lapulapu City

Mikurog ang yuta

Mialibwag ang

katawhan

Siyagit sa kalisang

Milanog sa kalikopan.

May mga nanga-trauma

May natabunan sa mga nangahagsa.

May sa kinabuhi

nakabsan

Ug may gipanghatod sa tambalanan.

Unsa na ba gayud kini?

Sunod-sunod ang linog:

Bogo, Baguio, La Union, Davao

Ug ubang dapit sa kalibotan.

“Apan Ikaw, o Ginuo, mao ang matuod nga Diyos;

Buhi ka ug hari hangtod sa kahangtoran.

Mokurog ang kalibotan kon

masuko ka,

Ug walay nasod nga dili mahadlok

Sa imong kasuko.” – (Jeremias 10:10)

Angay na gayod natong pamalandongan

Ang atong kasal-anan

Kay siya ang lig-ong kadangpan

Aron nga kitang katawhan

Sa katalagman mapanalipdan!

