Balak: Linog

MAR MAÑUS, JR.
Basak-Iba, Lapulapu City
Mikurog ang yuta
Mialibwag ang
katawhan
Siyagit sa kalisang
Milanog sa kalikopan.
May mga nanga-trauma
May natabunan sa mga nangahagsa.
May sa kinabuhi
nakabsan
Ug may gipanghatod sa tambalanan.
Unsa na ba gayud kini?
Sunod-sunod ang linog:
Bogo, Baguio, La Union, Davao
Ug ubang dapit sa kalibotan.
“Apan Ikaw, o Ginuo, mao ang matuod nga Diyos;
Buhi ka ug hari hangtod sa kahangtoran.
Mokurog ang kalibotan kon
masuko ka,
Ug walay nasod nga dili mahadlok
Sa imong kasuko.” – (Jeremias 10:10)
Angay na gayod natong pamalandongan
Ang atong kasal-anan
Kay siya ang lig-ong kadangpan
Aron nga kitang katawhan
Sa katalagman mapanalipdan!