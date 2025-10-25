Balak: Linog

Atty. Cesar Kilaton
Kuray-kuray sa kalibutan,
Bisan kini daklit lamang,
Mogusbat sa kayutaan,
Sa dakbalay mobikwang,
Sa tawo mopakamang.
Sa dagko nga mga alon
Pintas siyang mopabul-og
Sa mga lapyahan motabon,
Sa kabtangan modurog,
Mopatumbas nanagbarog.
Kuray-kuray sa kalibutan
Di kapiog alimpatakan,
Tipik lamang sa kabuhatan,
Di maoy tinubdan sa tanan,
Bisan pag giilang banggiitan.
Ang kalibutang nikuray
Sa iyang kamot ginasapnay,
Tugotang mokuray usahay,
Pukaw sa nangamatay
Sa katsubong nga milamay.