Balak: Linog

Balak
Atty. Cesar Kilaton

Kuray-kuray sa kalibutan,

Bisan kini daklit lamang,

Mogusbat sa kayutaan,

Sa dakbalay mobikwang,

Sa tawo mopakamang.

Sa dagko nga mga alon

Pintas siyang mopabul-og

Sa mga lapyahan motabon,

Sa kabtangan modurog,

Mopatumbas nanagbarog.

Kuray-kuray sa kalibutan

Di kapiog alimpatakan,

Tipik lamang sa kabuhatan,

Di maoy tinubdan sa tanan,

Bisan pag giilang banggiitan.

Ang kalibutang nikuray

Sa iyang kamot ginasapnay,

Tugotang mokuray usahay,

Pukaw sa nangamatay

Sa katsubong nga milamay.

